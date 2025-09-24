İstanbul’da yaşadığı sırada sağlık sorunu bulunmayan Kaygan’ın vefatı yakınları ve çalışma arkadaşları arasında büyük üzüntüye neden oldu. Vahdettin Kaygan, genç yaşında kaybedilen bir aktivist olarak insani diplomasi girişimlerinde öncü bir rol üstlendi. İHH bünyesinde bölgesel barış çalışmaları, diplomatik görüşmeler ve sivil toplum organizasyonlarının yol haritasının oluşturulmasında etkin görev aldı. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılan komisyonda görüşlerini kamuoyuyla paylaşma fırsatı buldu. Sahada yürüttüğü çalışmalar ile hem toplumsal hem de siyasi meselelerde çözüm ve barış arayışının savunucularından biri olarak kabul edildi.

Vahdettin Kaygan kimdir?

Kaygan aslen Bingöllüydü ve uzun yıllar eğitim camiasında öğretmenlik yaptı. İHH İnsani Yardım Vakfı’nın yönetim kadrosunda ve İnsani Diplomasi Çalışmalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer aldı. Sadece yardım çalışmalarıyla değil, Kürt meselesi başta olmak üzere çok sayıda barış, çözüm ve demokrasi odaklı projelerin yürütücülüğünü üstlendi. Özellikle 2020’li yıllarda düzenlenen diplomasi ve çalıştay programlarında konuşmacı ve moderatörlük yaptı. İHH gibi kurumların dışında da alanında tanınan ve saygı gören bir isimdi.

Arkadaşları ve öğrencileri tarafından çok sevilen Kaygan, sivil toplumun güçlenmesi için çalışmalar yürüttü. Aktif katılım gösterdiği konferanslarda, çözüm süreçlerinde sivil inisiyatifin önemini vurguladı ve bu alandaki özgün fikirlerini kamuoyu ile paylaştı. Görev yaptığı okulda ve çalıştığı sivil toplum kurumlarında barış ve uzlaşı arayışının öncüsü olarak bilindi.

Ölüm nedeni ve cenazesi

Vahdettin Kaygan, İstanbul’da yaşadığı sırada kalp krizi geçirdi ve olay yerinde vefat etti. Herhangi bir sağlık problemi olmadığı aktarıldı. Ani ölümü ailesini, dostlarını ve çalışma arkadaşlarını derinden üzdü. İHH ve diğer sivil toplum kuruluşları başsağlığı mesajları yayınladı. Kaygan’ın cenazesi, memleketi Bingöl’deki Ağaçeli köyüne getirildi ve burada toprağa verildi. Cenaze törenine ailesi, yakınları, meslektaşları ve sivil toplum camiasından çok sayıda kişi katıldı. Ölümünün ardından ülke genelinde barış ve demokrasi alanında yürütülen çalışmalara verdiği katkı sıkça gündeme getirildi.