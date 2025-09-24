İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma sonucunda hem fal, astroloji ve medyumluk uygulamaları hem de ilgili web siteleri incelendi. Sertaç Taşdelen’in üzerinden milyonlarca liralık suç geliri elde ettiği ve bu paraları yurtdışına aktardığı tespit edildi. Tutuklanma süreci ve iddianamede yer alan ayrıntılar, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Taşdelen’in tutuklanmasıyla beraber tüm mal varlığına el kondu; banka hesapları, araçlar, şirket ortaklıkları ve elektronik para kuruluşlarındaki varlıkları donduruldu. Soruşturma kapsamında, dijital uygulamalar üzerinden falcılık faaliyetlerinin sistematik şekilde yürütüldüğü, suç gelirinin ise yurtdışındaki hesaba aktarıldığı belirlendi. Mahkemeye sevk edilen Taşdelen’in bu paraların kripto hizmet sağlayıcılardaki hesaplara da yönlendirildiği vurgulandı.

Sertaç Taşdelen kimdir?

Sertaç Taşdelen İstanbul’da doğdu, eğitimini tamamladıktan sonra dijital girişimcilik alanında önemli projelere adını yazdırdı. Faladdin ve Binnaz gibi popüler uygulamaları geliştirerek milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Özellikle kahve falı, astroloji ve medyumluk alanında hızlı büyüyen dijital servisler sundu. Kendisi, uygulamalarının yurt dışındaki kullanımı ve kazandırdığı dövizden sıkça söz etti.

Başarılı bir startup olarak gösterilen Faladdin, Taşdelen’in liderliğiyle kısa sürede global pazarda ses getirdi. Fakat aynı dönemde uygulamaların yasa dışı falcılık faaliyetleri yürüdüğü, suçtan elde edilen gelirin aklandığı ve yurtdışına çıkarıldığı kayda geçti. Taşdelen’in sorgusunda, falcılıkla ilgisi olmadığını savundu fakat bilirkişi raporları ve gelir transferleri bu iddiayı çürüttü.

Tutuklanma süreci ve ceza talebi

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Temmuz ayında verdiği karar ile Sertaç Taşdelen’i kesin olarak tutukladı. Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) raporunda, yurt dışına aktarılan yüksek tutarlı transferler ve kripto para işlemleri yer aldı. 200 milyon lirayı aşan mal varlığına el kondu. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede ise “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” suçlamasıyla Taşdelen için 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Açıklanan son iddianameye göre, Taşdelen’in adli para cezası yanında, tüm dijital servisleri ve mal varlığı üzerinden hesap kapatma işlemleri başlatıldı. Ceza miktarı ise mahkemenin kararıyla netleşecek; ancak savcılığın talebi net olarak 7 yıla kadar hapis şeklinde duyuruldu. Faladdin ve Binnaz uygulamalarının geleceği hakkındaki net kararlar ise dava sürecinin tamamlanmasını bekliyor.