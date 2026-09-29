Son Mühür- İzmir’in Karabağlar ilçesinde yıllardır kentsel dönüşüm kapsamında evlerine kavuşmayı bekleyen Uzundere Kentsel Dönüşüm Hak Sahipleri, bu kez Tunç Soyer’in tutukluluğuna ilişkin açıklama yaptı. Platform Sözcüsü Eray Uslu, hak sahiplerinin herhangi bir siyasi tarafının olmadığını vurgularken, Uzundere’deki dönüşüm sürecinin Soyer döneminde ilerlediğini savundu.

“Bizim derdimiz siyaset değil, evimize kavuşmak”

Uzundere Kentsel Dönüşüm Hak Sahipleri adına konuşan Platform Sözcüsü Eray Uslu, yıllardır devam eden sürece dikkat çekerek hak sahiplerinin tek beklentisinin barınma sorunlarının çözülmesi olduğunu söyledi. Uslu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bizler, İzmir’in Karabağlar ilçesinde yıllardır kentsel dönüşüm adı altında evlerine kavuşmayı bekleyen, seslerini duyurmaya çalışan Uzundere Kentsel Dönüşüm Hak Sahipleriyiz. Yıllarca süren belirsizliklerin, tıkanan projelerin ve bitmeyen mağduriyetlerin ardından, bir önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer, bu kördüğümü çözmek amacıyla GÖVDESİNİ taşın altına koymuştur. Başkanlık Döneminde kentsel dönüşümde kooperatifçilik modeli hayata geçirilmiştir.

"Hiçbir siyasinin iradesi değiliz, siyasi bir tarafımız yoktur"

Bizler hak sahipleri olarak açık ve net bir şekilde ifade etmek istiyoruz ki; hiçbir siyasinin iradesi altında değiliz ve hiçbir siyasi tarafımız bulunmamaktadır. Biz bugüne kadar siyaset yapmadık, bugün de siyaset yapmıyoruz. Tek derdimiz yıllardır çözülmeyen barınma sorunumuzun bitmesidir. Bugüne kadar bizim sorunumuzu çözmek için gerçek anlamda irade gösteren Sayın Tunç Soyer olmuştur. Onun tek derdi halkın sorununu çözmek istemesiydi ve biz Uzundereli hak sahipleri olarak, halkın yanında durmanın bedelinin tutuklama olmasını asla kabul etmiyoruz."

“İnşaatlar neden durdu, şimdi neden devam ediyor?”

Uslu, Soyer’in görevden ayrılmasının ardından Uzundere’deki çalışmaların durduğunu, bugün ise aynı proje ve sözleşmeler üzerinden devam ettiğini belirterek bu duruma dikkat çekti:

"Sayın Tunç Soyer’in belediye başkanlığı döneminde Uzundere’de inşaatlar tüm hızıyla ve kararlılıkla devam ediyordu. Ancak kendisinin görev süresinin bitmesiyle, yeni belediye yönetimi tarafından inşaatlar durdurulmuştur. Siyasi ömrünün yetmemesinden kaynaklanan ve görevden ayrıldığı tarihten itibaren yaşanan bu duraklamanın sorumlusu ASLA Sayın Soyer değildir. Projeyi başlatan ve yürüten iradenin görevden gitmesiyle inşaatların yarım kalmasının faturası ona kesilemez.

"Durdurulan projenin aynı şekilde devam etmesi haklılığın göstergesidir"

Bugün geldiğimiz noktada çok çarpıcı bir çelişkiyle karşı karşıyayız. Sayın Soyer, bu kentsel dönüşüm modeli ve kooperatifleşme hamlesi nedeniyle haksız yolsuzluk iddialarıyla karşı karşıya bırakılmıştır. Oysa ki, yeni yönetim tarafından sözleşmeler hukuksuz denilerek durdurulan bu inşaatlar, bugün yine aynı proje ve aynı sözleşmeler üzerinden devam ettirilmektedir. Yolsuzlukla ve usulsüzlükle suçlanan bir projenin bugün hâlâ aynı sistemle yürütülüyor olması, Sayın Soyer’in başlattığı bu modelin ve attığı adımların ne kadar doğru, haklı ve hukuka uygun olduğunun en büyük kanıtıdır. Suçlanan model üzerinden inşaatların devam ettirilmesi, bu davanın ne kadar temelsiz olduğunu gözler önüne sermektedir."

“Raporlarda adı bile geçmiyor”

Uslu, son olarak dava dosyası ve MASAK raporlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Soyer hakkında somut bir suçlama ve delil bulunmadığını öne sürdü:

"Geçtiğimiz günlerde Sayın Tunç Soyer tarafından yapılan basın açıklaması ve dava dosyasına ilişkin ortaya çıkan hukuki gerçekler de haklılığımızı açıkça kanıtlamıştır. Ortada büyük bir hukuksuzluk vardır; çünkü hazırlanan sayfalarca uzunluktaki iddianamelerde ve yapılan tüm detaylı mali incelemeleri içeren MASAK raporlarında Sayın Tunç Soyer’in adı hiçbir yerde geçmemektedir. Kendisine yönelik hiçbir somut suçlama, delil ya da haksız kazanç tespiti bulunmamaktadır. Adının dahi geçmediği raporlar ve dosyalar ortadayken Sayın Soyer’in bu süreçle ilişkilendirilmesi kabul edilemez.

Biz kentsel dönüşüm HAK mağdurları olarak haykırıyoruz: İnsanları güvenli yuvalara kavuşturma mücadelesinin ve halkın sorununu çözmek istemesinin bedeli cezaevi olmamalıdır. Gerçek anlamda sorunumuzu çözen Tunç Soyer’in tutuklu kalmaması, bu haksız bedeli ödememesi gerekir.

Uzundere Kentsel Dönüşüm Hak Sahipleri ve Platform Sözcüsü Eray Uslu olarak, Sayın Tunç Soyer’e yapılan bu haksızlığın karşısında durduğumuzu kamuoyuna ilan ediyoruz. Adaletin tecelli etmesini, iddianamelerde ve MASAK raporlarında adının dahi geçmediği bu apaçık suçsuzluğun görülmesini ve Sayın Tunç Soyer’in serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."