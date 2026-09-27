AK Parti Karabağlar İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen “ Tecrübemiz Geçmişten, Gücümüz Birlikten” programında önceki dönem mahalle başkanları ile bir araya gelindi. Düzenlenen kahvaltı programına geçmiş dönem mahalle başkanlarının yanı sıra bir çok teşkilat mensubu da katıldı.

Programa AK Parti MKYK Üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar, Karabağlar İlçe Başkanı Hüseyin Uzun, Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Fırat Eroğlu, İlçe Ana Kademe Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Kadın kolları üyeleri ve Gençlik Kolları üyeleri de katıldı.

Buluşmada geçmiş dönem mahalle başkanlarının teşkilat çalışmalarındaki rolüne ilişkin değerlendirmeler yapılırken, Karabağlar’daki saha çalışmaları ve gelecek döneme yönelik çalışmalar da ele alındı.

“Her damla ter güçlü teşkilatın temeli”

Programda konuşan AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı Hüseyin Uzun, teşkilat içerisindeki değişikliklerin bir bayrak yarışı olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“AK Parti bir tabela partisi değil, millete hizmet davasının adıdır. Karabağlar’ımızın 58 mahallesinde sıkılmadık el, girilmedik gönül bırakmayan değerli mahalle başkanlarımız bu davanın uç beyleridir. Geçmişte gece gündüz demeden sahada döktüğünüz her damla alın teri, bugün Karabağlar’da yürütülen güçlü teşkilat çalışmalarımızın temelini oluşturuyor. Bizim siyaset anlayışımızda vefa, sadece bir kelime değil; kurumsal kültürümüzün en güçlü parçasıdır. 'Tecrübemiz Geçmişten, Gücümüz Birlikten' diyerek Karabağlar için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Sarsılmaz iddiası olan bir parti”

AK Parti MKYK Üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar ise AK Parti’nin konjonktürel bir siyasi oluşum olduğunun altını çizerek, gelip geçici bir parti değil, daimi ve sarsılmaz bir iddiası olan bir parti olduğunu söyledi. Avşar şu ifadeleri kullandı:

“Bizim davamız, tabela siyaseti ya da ikbal arayışı değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlayan bu yürüyüş, "Halka hizmet, Hakk'a hizmettir" anlayışının siyasetteki somut tezahürüdür. Kurulduğu günden bu yana AK Parti, vesayet odaklarına, engellemelere ve her türlü zorluğa karşı milletin iradesini merkeze almış; Türkiye’nin her bir köşesine eser ve hizmet siyasetini nakış nakış işlemiştir.”

Teşekkür belgesi verildi

Programda mahalle başkanlarının da söz alması ve buluşmadan duydukları memnuniyeti dile getirmelerinin ardından katılımcılara teşekkür belgesi verildi.