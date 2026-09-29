Son Mühür/Hüseyin Demir TFF 3.Lig 2.Grup’ta mücadele eden Gaziemir Spor Kulübü, üst üste elde ettiği galibiyetlerle fırtına gibi esmeye devam ediyor. İzmir derbisinde Karşıyaka’yı ve Bucaspor’u mağlup eden Gaziemir Spor Kulübü’nün teknik direktörü Ulaş Şırlancı, Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu. Gazetemize özel açıklamalarda bulunan Şırlancı, özgüven kazandıklarını belirtirken galibiyet serisini sürdürmek istediklerini söyledi. Son Mühür aracılığıyla yerel yönetimlere destek çağrısında bulunan deneyimli antrenör, finansal başarının önemini vurgularken hedefinin Süper Lig takımını çalıştırmak olduğunu belirti.

“Galibiyetlerle özgüven kazandık”

Üst üste elde ettikleri galibiyetlerle özgüven kazandıklarını belirten Gaziemir Spor Kulübü teknik direktörü Ulaş Şırlancı, “Lige esasında istediğimiz gibi başlayamadık. Türkiye Kupası’nda Buca deplasmanında galip geldiğimiz maç bize ivme kazandırdı. Elde ettiğimiz galibiyetle üst üste iki maç kazanarak moral depoladık. Bu galibiyetler bize ilaç gibi geldi. Toplamda son 3 maçta 10 gol atarak hiç gol yemedik. İstatistik, veriler bizim özgüvenimizi yerine getirdi” diye konuştu.

“Seriyi sürdürmek istiyoruz”

Galibiyet serisini sürdürmek istediklerini vurgulayan Gaziemir Spor Kulübü teknik direktörü Ulaş Şırlancı, “TFF 3.Lig 2.Grup’ta beşinci haftada lider Gemlik ile karşılaşacağız. Onları da yenerek galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz. Umarım bu galibiyetle play-off potasında sürekli yer alırız. Gaziemirspor’u en üst seviyelere taşımak için çok çalışarak elimizden gelen en iyi mücadeleyi sergileyeceğiz” şeklinde konuştu.

“3.Lig tempolu”

TFF 3.Lig’in tempolu olduğunu söyleyen Gaziemir Spor Kulübü teknik direktörü Ulaş Şırlancı, “Bölgesel Amatör Lig’den sonra profesyonel ligde yer aldık. Profesyonel ligde mücadele ediyoruz. Tabi sertlik, agresiflik ve kalite var. Ligimizin çok tempolu olduğunu düşünüyorum. Burada yaş kontenjanı devreye giriyor. 5 tane yaş olarak büyük oyuncu oynayabiliyor. Diğerleri küçük olmak zorunda. Bu durumda doğal haliyle tempoyu artırıyor. Ligde köklü camialar var, büyük stadyumların olduğunu görüyoruz. Doğal haliyle kalite artıyor” ifadelerini kullandı.

“Önceliğimiz finansal sürdürülebilirlik”

İlk önceliğin finansal başarı olduğunu vurgulayan Gaziemir Spor Kulübü teknik direktörü Ulaş Şırlancı, “Gaziemir FK olarak kısa, orta ve uzun vadede ilk önceliğimiz finansal başları ve finansal sürdürülebilirlik… Finansal başarı geldikçe sportif başarı gelecektir. Dediğim gibi ilk hedefimiz finansal başarı. Sportif olarak ise hedefimizi her geçen gün daha üst seviyeye taşımak istiyoruz” dedi.

“Takımın uyumu ve kimyası iyi”

Takımın uyumu ve kimyasının iyi olduğunu söyleyen Gaziemir Spor Kulübü teknik direktörü Ulaş Şırlancı, “Bildiğiniz gibi Tire Spor’un yarışmacı haklarını aldık. Sözleşmesi devam eden 13 tane oyuncumuz var. Süper Amatör’den beri bizimle devam eden 7 oyuncumuz var. Esasında 20 oyuncu, birbiriyle uyumunu kolay yakaladı. 5 transferle bu dönemi böyle kapattık. Birlikte oynayan oyuncuların uyumundan dolayı bir avantaj olduğunu gözlemliyoruz” diye konuştu.

“Her maça galibiyet için çıkıyoruz”

Her maçta galibiyet hedeflediklerini söyleyen Gaziemir spor teknik direktörü Ulaş Şırlancı, “Önümüzdeki üç haftada minimum 7 puan hedefimiz var. Gemlik ve Buca maçlarını çıkacağız. Oynadığımız her maça galibiyet hedefiyle çıkıyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemek istiyoruz” dedi.

“Gaziemir Belediyesinden destek bekliyoruz”

Yerel yönetimlere çağrıda bulunan Gaziemir spor teknik direktörü Ulaş Şırlancı, “Gaziemir FK, kamu kurum ve kuruluşlarından maalesef gerekli desteği alamıyor. Belediye Başkanı ve diğer kurumlardan destek alamadık. Bizim için seyirci yanımızda olsun yeterli. Taraftarlarımızın maçlarımızda yanımızda durarak son topa kadar bizleri desteklemelerini bekliyoruz. Buradan sizin aracılığınızla yetkili kurumlara sesleniyorum; bizleri destekleyin, bizi yalnız bırakmayın” dedi.

“Hedefim Süper Lig’de görev almak”

Hedefinin Süper Lig’de çalışmak olduğunu belirten Gaziemir spor teknik direktörü Ulaş Şırlancı, “Gaziemir FK’yı bulunduğumuz konum itibariyle en üst seviyeyi taşıyarak üst liglere çıkmak istiyoruz. Kariyer hedef ve planlarım arasında Süper Lig’de antrenör olarak görev almak var” diye sözlerini sonlandırdı.