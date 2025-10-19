Son Mühür- İktidarın Meclis gündemine getirdiği Torba Yasa'yla ilgili detatylar netleşiyor. Tasarıyla birlikte doğumdan askerliğe, uzmanlıktan Bağ-Kur borçlarına kadar ciddi artışlar getirdiğine işaret eden Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun,
''Meclise gelecek Torba Yasa ile birlikte SGK borçlanma oranlarında ciddi artış bekleniyor.
Bu düzenleme; doğum, askerlik, doktora, uzmanlık, usta öğreticilik ve Bağkur ihyası gibi 5510 sayılı Kanun’un 41. maddesi kapsamındaki tüm borçlanmaları doğrudan etkileyecek.'' hatırlatmasında bulundu.
Ocak ayında ne kadar artacak?
''Prim oranı %32’den %45’e çıkarılıyor.
Bağkur’da %34,5’ten %45’e yükselmesi planlanıyor.
Ortalama %41 oranında artış söz konusu'' diyen Erdursun,
''Ocak ayında asgari ücrete gelecek zam da eklendiğinde, borçlanma tutarları %60’ların hatta üzerinin de üstüne çıkabilir.
Bu artışlar hem borçlanma yapacakları hem de Bağkur’dan prim günlerini canlandıracak kişileri yakından ilgilendiriyor.
Doğum borçlanması
Askerlik borçlanması
Halk eğitim / usta öğreticilik
Doktora / tıpta uzmanlık süresi
Bağkur ihyası
hepsi bu zamdan etkilenecek.'' değerlendirmesinde bulundu.
Başvurunuzu sakın geciktirmeyin...
''Ne yapmalı?'' sorusuna da cevap veren Özgür Erdursun,
•Eksik gününüz varsa hemen e-Devlet’ten veya SGK’dan durumunuzu kontrol edin.
•Borçlanma başvurunuzu geciktirmeyin.
•Torba yasa yürürlüğe girmeden işlemlerinizi tamamlayın!
“Ocak’ı bekleyeyim” derseniz, hem bu %41 artıştan, hem de asgari ücret zammından dolayı %60–%90 arasında fazladan ödeme yapabilirsiniz.'' uyarısında bulundu.