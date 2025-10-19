Son Mühür- İktidarın Meclis gündemine getirdiği Torba Yasa'yla ilgili detatylar netleşiyor. Tasarıyla birlikte doğumdan askerliğe, uzmanlıktan Bağ-Kur borçlarına kadar ciddi artışlar getirdiğine işaret eden Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun,

''Meclise gelecek Torba Yasa ile birlikte SGK borçlanma oranlarında ciddi artış bekleniyor.

Bu düzenleme; doğum, askerlik, doktora, uzmanlık, usta öğreticilik ve Bağkur ihyası gibi 5510 sayılı Kanun’un 41. maddesi kapsamındaki tüm borçlanmaları doğrudan etkileyecek.'' hatırlatmasında bulundu.

Ocak ayında ne kadar artacak?



''Prim oranı %32’den %45’e çıkarılıyor.

Bağkur’da %34,5’ten %45’e yükselmesi planlanıyor.

Ortalama %41 oranında artış söz konusu'' diyen Erdursun,

''Ocak ayında asgari ücrete gelecek zam da eklendiğinde, borçlanma tutarları %60’ların hatta üzerinin de üstüne çıkabilir.

Bu artışlar hem borçlanma yapacakları hem de Bağkur’dan prim günlerini canlandıracak kişileri yakından ilgilendiriyor.

Doğum borçlanması

Askerlik borçlanması

Halk eğitim / usta öğreticilik

Doktora / tıpta uzmanlık süresi

Bağkur ihyası

hepsi bu zamdan etkilenecek.'' değerlendirmesinde bulundu.

Başvurunuzu sakın geciktirmeyin...



''Ne yapmalı?'' sorusuna da cevap veren Özgür Erdursun,

•Eksik gününüz varsa hemen e-Devlet’ten veya SGK’dan durumunuzu kontrol edin.

•Borçlanma başvurunuzu geciktirmeyin.

•Torba yasa yürürlüğe girmeden işlemlerinizi tamamlayın!

“Ocak’ı bekleyeyim” derseniz, hem bu %41 artıştan, hem de asgari ücret zammından dolayı %60–%90 arasında fazladan ödeme yapabilirsiniz.'' uyarısında bulundu.