Kilis Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelinde gerçekleştirdikleri rutin denetimlere ek olarak, bir ihbar üzerine merkezde bulunan bir nar ekşisi imalathanesine baskın düzenledi. Denetimler sonucunda, gıda güvenliği ve hijyen kurallarının tamamen yok sayıldığı, halk sağlığını tehdit eden skandal görüntülerle karşılaşıldı. Söz konusu sağlıksız koşullarda üretilen tüm nar ekşisi ürünlerine el konuldu ve derhal imha edildi. İmalathane, zabıta ekiplerince geçici süreyle mühürlendi.

Hijyen kuralları hiçe sayılmış

Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Çağlar Yaşar'ın da bizzat katıldığı denetimlerde, imalathanenin üretim alanındaki hijyen eksikliği ve çevre temizliği konusundaki ihmalkârlık, yetkililerin sert tepkisine neden oldu. Üretimin yapıldığı ortamın gıda standartlarının çok uzağında olduğu ve bu durumun insan sağlığı için büyük bir risk taşıdığı tespit edildi. Başkan Yardımcısı Yaşar, işletmede rastlanan bu sağlıksız üretim koşullarına ve skandal görüntülere yönelik tepkisini açıkça dile getirdi. Yaşar, halk sağlığını tehlikeye atan bu tür sorumsuzluklara kesinlikle izin vermeyeceklerini vurguladı.

Denetimler sıklaştırılacak

Denetimlerin tamamlanmasının ardından Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, hijyen kurallarını ihlal eden ve halk sağlığını riske atan nar ekşisi imalathanesinin üç gün süreyle faaliyetten men edilmesine karar verdi. Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Çağlar Yaşar, kararın kamuoyuna açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, "Tekrarı halinde uygulanacak yaptırımlar çok daha ağır olacaktır. Kilis Belediyesi olarak gıda üretimi yapan bütün işletmelerdeki denetimlerimizi sık sık ve titizlikle devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızın sofrasına ulaşan her gıda ürününün güvenilir ve sağlıklı olmasını sağlamak temel önceliğimizdir," ifadelerini kullandı.

İmha edilen ürünlerin miktarı ve devam eden soruşturma

Belediye yetkilileri, sağlıksız koşullarda üretildiği tespit edilen nar ekşisi ve üretimde kullanılan bazı hammaddelerin imha sürecinin çevre sağlığına uygun yöntemlerle gerçekleştirildiğini bildirdi. İmha edilen ürünlerin miktarı hakkında kesin bir rakam verilmezken, yapılan işlemin halk sağlığını korumaya yönelik olduğu belirtildi. Ayrıca, imalathane hakkında yasal süreç başlatıldığı ve detaylı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Gıda üretiminde hijyenden taviz vermeyen belediye, bu tür vakaların önüne geçmek için denetim sıklığını artırma taahhüdünde bulundu.