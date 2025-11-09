Son Mühür- Tıp dünyası ''Çok su içmeniz'' lazım diyenlere karşı harekete geçecek gibi görünüyor. Özellikle osyal medyada çok dillendirilen söz konusu iddiaya açıklık getirmek isteyen Nefroloji/ Dahiliye uzmanı Doç. Dr. Yalçın Solak,

''Halkımızın dikkatine.

Şu "çok su için böbrekleriniz iyi çalışsın" mitine öyle bi bağlanmış ki hastalar. Evre 4 KBH, Kalp yetmezliği, 3 litre su içiyor, bacaklar balon gibi, sodyum 128.

Nolur demansınız ya da hipotalamusta kitleniz yoksa susadıkça su için. Ayrıca içtiğiniz ayran, çay ve soda gibi sıvılar da vücut için su, bunları çok içen susamaz, buna rağmen, "ay böbreklerim için su içmeliyim" diye bulantınız olana kadar su içmeyiniz.

Düzenli ve bol su iç dediğimiz kişiler böbrek taşı hastalarıdır. Başka nedenlere bağlı böbrek hastalıklarında çok su içmenin faydası yoktur.'' uyarısında bulundu.



Susayınca su içmek yeterlidir...



Do. Dr. Yalçın Solak'ın su içmekle ilgili uyarılarına Kardiyoloji, dahiliye ve klinik bilişim alanı uzmanı Dr. Ozan Ünlü'den destek geldi.

''Sağlıklı bir yetişkin insanın kendini belli bir miktarda su içmek için zorlamasına gerek yoktur, susayınca içmesi yeterlidir.'' diyen Ünlü,

''Çünkü, genel olarak su ihtiyacı kişiden kişiye değişebilir ve vücutta yeterli su alımının yapılabilmesi için geliştirilmiş mekanizmalar bunu sizi susatarak yaparlar. Çok su kaybının olduğu sıcak havalar, egzersiz sonrası gibi durumlarda normalden daha fazla su alınması önerilir (zaten genelde de bunu susadığınız için yaparsınız).

Fazladan susamadan su içmek, çok aşırıya kaçılmadığı sürece zararlı da olmaz ama dediğim gibi bir faydası da olmaz (en azından bu faydayı gösteren güvenilir bir bilimsel çalışma yok).'' hatırlatmasında bulundu.