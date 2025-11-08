Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gök, soğuk havaların etkisiyle grip ve benzeri solunum yolu enfeksiyonlarında artış görüldüğünü dile getirdi. Gök, bu enfeksiyonların kalp hastaları için ciddi komplikasyonlara yol açabildiğini ifade etti.

Doç. Dr. Gök, kalp rahatsızlığı olan kişilerin gribi hafife almaması gerektiğini belirterek, “Kalp hastalığı olanlar için grip yalnızca basit bir soğuk algınlığı değildir” dedi.

Grip aşısı koruyucu etki sağlıyor

Grip aşısının kalp hastaları ve kronik rahatsızlığı bulunan kişiler için önemli bir koruyucu yöntem olduğunu vurgulayan Gök, şu açıklamayı yaptı: “Kış aylarına girerken grip aşılarının yaptırılması çok önemli. Özellikle kalp hastalarına ve yanında şeker, tansiyon gibi kronik hastalığı olan bireylere grip aşısını öneriyoruz. Bağışıklık sistemi zayıf olan bu kişilerde hastalık daha ağır seyredebiliyor.”

Gök, gribin vücutta yaygın iltihaplanmaya yol açarak damarlarda plakların aktif hale gelmesine ve kalp krizi riskinin artmasına neden olabileceğini ifade etti.

Aşı içeriği her yıl yenileniyor

Grip aşılarının içeriğinin her yıl güncellendiğini hatırlatan Gök, “Hangi grip tipinin yaygın olduğu belirleniyor ve buna göre aşı içerikleri hazırlanıyor. Ülkemizde de her sezon en yaygın varyanta uygun aşı uygulanıyor” dedi.