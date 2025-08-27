Son Mühür - Kahvaltı, günün en önemli öğünü olarak bilinse de, bazı besin tercihleri kalp-damar sağlığı açısından ciddi riskler barındırabiliyor. Yüksek tuz, trans yağ ve şeker içeren gıdalar, uzun vadede damar sertliği, hipertansiyon ve kalp yetmezliği gibi sorunlara yol açabiliyor.

Trans yağ içeren margarinler ile işlenmiş sucuk ve salam gibi gıdalar damar sertliği açısından tehlikeli bulunurken; peynir, zeytin, salça gibi yüksek tuzlu gıdalar da hipertansiyon ve kalp yetmezliği riskini artırıyor.

Tuz, yağ ve şeker tüketimine dikkat

Yüksek tuz tüketimi, sodyum seviyesini artırarak ödem ve tansiyon sorunlarına neden olabiliyor. Trans yağlar kolesterolü yükselterek damar sertliğini hızlandırıyor. Şekerli gıdalar ise LDL kolesterolün oksitlenmesine yol açarak damar sertliği sürecini destekliyor. Ayrıca aşırı şeker tüketimi, diyabet komplikasyonlarını ve katarakt oluşumunu tetikleyebiliyor.

Zeytinin masumiyeti aldatmasın

Zeytin sağlıklı bir besin olsa da içeriğindeki yüksek tuz, aşırı tüketimde kalp-damar sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Sucuk ve salam gibi işlenmiş et ürünleri de tuz ve katkı maddeleri nedeniyle dikkatle tüketilmeli. Kahvaltıda sıkça kullanılan margarin, tereyağı ve kaymak gibi gıdalar ise yağ içerikleri sebebiyle ölçülü tüketilmeli.

Sağlıklı kahvaltı için öneriler

Sağlıklı bir kahvaltıda glisemik indeksi düşük gıdalar tercih edilmeli. Protein ağırlıklı beslenme, yumurtanın beyazının serbest, sarısının ise kısıtlı tüketilmesi öneriliyor. Tere, roka gibi lifli yeşil sebzeler kahvaltı sofrasında daha fazla yer almalı. İşlenmemiş, taze hazırlanmış, tuz ve yağ içeriği düşük gıdalar ise kalp dostu bir öğün için ideal seçimler arasında yer alıyor.