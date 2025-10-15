Son Mühür/ Merve Turan - İzmir’de özel bir hastanede görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Aşkın Doğan, menopozun tamamen engellenemeyeceğini ancak sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla erken menopoz riskinin azaltılabileceğini söyledi. Doğan, sigara ve alkol kullanımından uzak durmanın, dengeli beslenme ve stres yönetiminin menopoz sürecinde önemli rol oynadığını vurguladı.

Menopoz yaşı uzayan yaşam süresiyle daha çok gündemde

Kadınların yaşam süresinin uzamasıyla birlikte menopoz, günümüzde daha sık konuşulan bir süreç haline geldi.

İzmir’de özel bir hastanede görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Aşkın Doğan, menopozun doğal bir biyolojik süreç olduğunu belirterek, kadınların bu dönemi sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla daha rahat geçirebileceğini söyledi.

Kadınların yüzde 80’inde sıcak basması görülüyor

Menopoz öncesi dönemde en sık görülen belirtinin sıcak basması olduğunu dile getiren Doç. Dr. Doğan, “Kadınların yüzde 80’inde bu şikayet görülür. Genellikle gövdenin üst kısmında başlayan sıcaklık hissi 2–4 dakika sürer, ardından terleme ve üşüme gelir. Günde yedi veya daha fazla atak yaşayan kadınlarda uyku, ruh hali ve konsantrasyon bozulabilir” dedi.

Duygusal değişim ve depresyon riski artabilir

Menopoz döneminde depresyon riskinin arttığını belirten Doğan, “Adet düzeni bozulur, yağ kütlesi artar, bel çevresinde yağlanma daha belirgin hale gelir. Bu dönemde hem fiziksel hem de psikolojik destek önemlidir” diye konuştu.

Menopoz yaşını belirleyen en güçlü etken: genetik

Menopoz yaşında ailesel faktörlerin büyük rol oynadığını ifade eden Doğan, “Ailede erken menopoz öyküsü varsa risk artar. Ayrıca otoimmün hastalıklar, kemoterapi, radyoterapi ve yumurtalık cerrahisi gibi süreçler menopozu hızlandırabilir” dedi.

Sağlıklı yaşam alışkanlıkları fark yaratıyor

Menopozun tamamen ertelenemeyeceğini söyleyen Doğan, erken menopoz riskinin azaltılabileceğini vurguladı: “Sigara ve alkol kullanmamak, toksinlerden uzak durmak, antioksidan ve D vitamini içeren dengeli bir beslenme düzeni oluşturmak menopozu öne çekebilecek faktörlerin etkisini azaltır. Stres yönetimi de çok önemlidir çünkü kortizol düzeyi arttığında yumurtalık fonksiyonları olumsuz etkilenir.”

Tedaviler semptomları hafifletebilir

Erken menopoz durumlarında uygun hastalara hormon replasman tedavisi uygulanabileceğini belirten Doğan, “Bu tedavi sıcak basmaları ve vajinal kuruluk gibi şikayetleri azaltır, ayrıca kemik sağlığı ve bilişsel fonksiyonlara olumlu etki sağlar” dedi. Doğan, ayrıca “PRP gibi bazı yöntemler menopozu ertelemeye yönelik araştırılıyor ancak bilimsel olarak kanıtlanmış bir yöntem henüz bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.