Son Mühür / Osman Günden - Zafer Partisi Selçuk İlçe Başkanı Kerem Gülkoparan, dikkat çeken bir olaya imza atmıştı. Bir benzin istasyonuna giden Gülkoparan'ın, marketin kasiyeriyle yaşadığı olay kamuoyunun gündemine oturmuştu. Zafer Partisi Selçuk İlçe Başkanı Kerem Gülkoparan'ın bir marketin kasiyerini tehdit ettiği iddiası geniş yankı uyandırırken Gülkoparan kasiyere yönelik, "Oğlum ne gülüyorsun? Niye gülüyorsun? Komik bir şey yok?

Benim kim olduğumu biliyor musun sen gülüyorsun? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben Kerem Gülkoparan: Çıktıktan sonra araştırın tamam mı? Senin de mesai çıkışını bekleyeceğim sabah. Eğer ben onu sabah buradan almazsam benim adım Kerem Gülkoparan değil. Bak hepiniz şahit olun. O gözlükleri sana lens yapmazsam benim adım Kerem değil. İsmimi iyi ezberle. Ben Zafer Partisi ilçe başkanıyım aynı zamanda. Seni yarın rezil etmezsem sosyal medyada adım Kerem değil." ifadelerini kullanması dikkat çekmişti. Yaşanan olayın ardından Kerem Gülkoparan'dan hamle geldi.

Görevinden istifa etti!

Yaşanan olay sosyal medyanın ve kamuoyunun gündemine otururken, Kerem Gülkoparan'ın görevinden istifa ettiği öğrenildi.