Son Mühür / Yağmur Daştan - Güzelbahçe Belediyesi’nin Yaka Mahallesi’nde bulunan bir taşınmazı “sosyal tesis yaptırılması ve sınırlı ayni hak tesis edilerek kiraya verilmesi” amacıyla ihaleye çıkarması, siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi. 7 Ocak 2026’da yapılacak ve 10 yıllık kiralamayı kapsayan ihale için muhammen bedelin 13,1 milyon lira olarak belirlenmesine tepki gösteren AK Parti Güzelbahçe İlçe Başkanı Halil Durankuş, son dönemde art arda yapılan arsa satışları ve kiralama ihalelerinin belediyenin mali durumu ile bağlantılı olduğunu savundu. Durankuş, Yaka Mahallesi ve Kahramandere’deki uygulamaların kamu yararı yerine gelir odaklı kurgulandığını öne sürerek, “Kamu zararı oluşturacak her şeye karşıyız” dedi.

10 yıllığına kiraya verilecek

Güzelbahçe Belediyesi, Yaka Mahallesi’nde bulunan bir taşınmaz için “sosyal tesis yaptırılması ve sınırlı ayni hak tesis edilerek kiraya verilmesi” amacıyla yeni bir ihaleye çıktı. Güzelbahçe’nin Yaka Mahallesi tapunun 2032 ada 4 parselinde yer alan 405,98 metrekarelik taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulüyle 10 yıllığına kiraya verilecek. İhale, 7 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 11.20’de Güzelbahçe Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacak. Muhammen bedeli, yapım ve kira bedeli toplamı olmak üzere 13 milyon 175 bin 896 lira 50 kuruş olarak belirlenen ihale ile ilgili geçici teminat tutarı ise yüzde 3 oranında 395 bin 276 lira 90 kuruş olarak duyuruldu.

22 bağımsız bölüm kiraya çıkarılmıştı

Güzelbahçe Belediyesi geçtiğimiz günlerde de benzer bir ihaleye çıkmış; Kahramandere Mahallesi’nde yer alan Yunusoğlu İnşaat Grubuyla yapılan ‘Güzelbahçe Belediyesi Havva Yunusoğlu Kız Öğrenci Yurdu'nun altında bulunan ticari alanındaki 22 bağımsız bölümü kapsayan taşınmazı 7 yıllığına kiraya çıkarmıştı.

AK Partili Durankuş’tan tepki geldi

Ardı ardına yaşanan ihale süreçleri ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Güzelbahçe İlçe Başkanı Halil Durankuş, “Yaka Mahallesi’nde iki arsa satışı gerçekleştirildi. Bunların bedeli ise 240 milyon lira civarında. Bu satışların ardından o söz konusu arsanın arkasında küçük bir bölüm kalmıştı. Burayı da ‘Yap-İşlet- Devret’ modeliyle ihaleye çıkmışlar. Geçtiğimiz günlerde de Kahramandere’de benzer bir çalışma yaptılar. Yunusoğlu İnşaat ile altı iş yeri üzeri yurt olmak üzere bir anlaşma yapmışlardı. Burada değişik metrekarelerde 22 ayrı iş yeri var. Bunları ihalede tek tek değil; tek bir kişi ihaleye girsin ve hepsini alsın düşüncesiyle 54 milyon liradan ihaleye çıkarıldı. Yani resmen ‘Ben bunu bir kişiye vereyim, o da alt kiracılara versin’ deniliyor. Yıllık kirası 54 milyon, işyeri başına neredeyse 4.5 milyon lira düşüyor. Ciddi anlamda yüksek bir gelir elde edilmek isteniyor” dedi.

“Kamu zararı oluşacak her şeye karşıyız”

Güzelbahçe Belediyesi’nin mali bir sıkıntı içinde olduğunu söyleyen AK Partili Durankuş, “Güzelbahçe’de şu anda maaşlar ödenmiyor. SGK ve vergi borçları nedeniyle hesaplarına e-Haciz konulduğunu da biliyoruz. Diğer belediyelerle aynı duruma düşmemek için arsaların satışını ve kiralamalarını acil şekilde yapmaya çalışıyorlar. Burada henüz bitmemiş tamamlanmamış dükkanları ihale çıkarıyor. Birinci ihale iptal oldu, kimse girmedi. Şimdi ikinci ihaleye çıkmaya çalışıyorlar. Güzelbahçe çok önemli bir yer, Türkiye’nin cazibe merkezlerinden biri. Burası bir eğitim vadisi ama ne yazık ki bu değerlerimizi iyi kullanamıyorlar. Önceki dönem belediye başkanı Mustafa İnce burada 15 yıllık belediye başkanlığı yaptı. Onun çalışmalarından sonra seçimlerde oyları yüzde 49’a düştü. Vatandaş artık Güzelbahçe için de İzmir için de bir şey yapmadığının, vaatlerini yerine getirmediklerinin farkında. Kamu yararına olan işlerde bizler her zaman destek veririz; sonuçta bu şehrimize hizmet istiyoruz. Burada yapılması gereken şey kamu yararına faaliyetler. Kamu zararı oluşturacak her şeye karşıyız” diye konuştu.