Son Mühür - Özel Tüketim Vergisi’ndeki (ÖTV) düzenleme nedeniyle benzine litre başına 1,32 TL, motorine ise 1,41 TL zam gelmesi bekleniyor. Ekonomist Cahit Saraçoğlu’nun hesaplamalarına göre, bu artışlar pompa fiyatlarına yansıtıldığında, tüketiciler yılın ilk gününden itibaren daha yüksek akaryakıt fiyatlarıyla karşılaşacak. Zam miktarının kesinleşmesi bayilerin maliyet yapısı ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişebilecek olsa da, Saraçoğlu en az 1 TL’lik bir artış öngörüyor.

25 Aralık 2025 Akaryakıt fiyatları

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 51.71 TL

Motorin: 53.12 TL

LPG: 28.34 TL

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 51.82 TL

Motorin: 53.22 TL

LPG: 28.51 TL

Ankara

Benzin: 52.68 TL

Motorin: 54.24 TL

LPG: 28.40 TL

İzmir

Benzin: 54,33 TL

Motorin: 55,99 TL

LPG: 28.33 TL