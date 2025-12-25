Son Mühür- Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü’nün, 26 Eylül 2024 tarihinde Yalova Çınarcık’taki altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği şüpheli ölümüne dair soruşturma sürerken, yeni iddialar ve açıklamalar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Güllü’nün yakın arkadaşı Özlem Kara, sanatçının ölümünden önceki son dönemine dair çarpıcı ifadeler kullandı.

"Torununu organ mafyasına satarım"

Atv Ana Haber’e konuşan Özlem Kara, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında şoke edici açıklamalarda bulundu.

Kara, Güllü’nün özellikle kızından korktuğunu ve oğlundan da çekindiğini belirterek, “Tuğyan, annesini 'Bana para vermezsen torunun Karmen’i organ mafyasına satarım' diyerek tehdit etti” iddiasında bulundu.

Kara, Güllü’nün sık sık evde tedirginlik yaşadığını ve zaman zaman uykusundan uyanıp kızını görünce paniklediğini de dile getirdi.

Evine neden kamera taktığı belli oldu

Özlem Kara, Güllü’nün kızının uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle evin çeşitli noktalarına güvenlik kameraları taktırdığını ileri sürdü.

Çocuklarını mirastan reddetmeyi planlamış

Özlem Kara'nın açıklamalarına göre, Güllü'nün çocuklarıyla bağları ciddi şekilde kopmuştu. Kara, Güllü'nün torununun güvenliği için kazancını garanti altına almayı düşündüğünü ve çocuklarını mirastan reddetmeyi planladığını belirtti. Ayrıca, Güllü'nün bu süreçte hacca gitmeyi planladığını ve çocuklarından soğuduğunu ifade etti.

Cezaevinde şiddet görüyor

Güllü’nün ölümünün ardından tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter’in, kasten öldürme suçundan Gebze Kadın Cezaevi’ne gönderildiği öğrenildi. İddiaya göre, cezaevindeki tutuklular, Gülter’e tepki olarak Güllü’nün şarkılarını yüksek sesle dinletti.

Şiddet iddiaları ve cezaevi değişikliği

Gülter’in Gebze Kadın Cezaevi’nde bulunduğu süre zarfında şiddete maruz kaldığına dair iddialar da gündeme geldi.

Tuğyan Ülkem Gülter’in avukatı Merve Uçanok, müvekkiliyle görüşmek üzere gittiği Gebze’de cezaevi değişikliği ile ilgili bilgi aldı. Gülter’in son olarak Silivri Cezaevi’ne nakledildiği öğrenildi.