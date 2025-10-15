Son Mühür- “Kooperatif Davası” kapsamında tutuklu bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer, mahkeme kararının ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet gazetesine konuşan Soyer, eşinin tek kişilik hücrede tutulmasının haksız ve gerekçesiz olduğunu belirterek, kararı “adaletin terazisi şaşmış” sözleriyle eleştirdi.

Ara karar: Tunç Soyer’in tutukluluğu devam ediyor

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun yargılandığı davada ara karar verildi. Buna göre, Şenol Aslanoğlu adli kontrol ve ev hapsi şartıyla tahliye edilirken, Tunç Soyer’in tutukluluğunun devamına hükmedildi.

“Türkiye’de adalet duygusu sarsıldı”

Neptün Soyer, karar sonrası adalet algısının zarar gördüğünü belirterek şunları söyledi:

“Adaletin dengesi bozulduğunda hukuksuzluk ve adaletsizlik toplumsal güveni zedeler, insanlar arasındaki bağları zayıflatır ve kutuplaşmayı artırır. Denge, hem insan hem doğa için hayati önemdedir. Tıpkı bedenimizin 36,5°C’den 38°C’ye çıktığında rahatsız olması gibi, adaletin dengesizliği de toplumsal sonuçlar doğurur.”

Tutukluluk gerekçesi “Akılla izah edilemez”

Soyer, eşinin 105 gün süren tek kişilik hücredeki tutukluluğunun 9 Aralık’a kadar uzatılmasını eleştirerek, iddia makamının “kaçma şüphesi” gerekçesini mantıksız bulduğunu ifade etti:

“Tunç, onurunu her şeyin üstünde tutarak, dava süresince haklılığını kanıtlamaya kararlıdır. Bu süreç ne kadar uzarsa uzasın mücadeleye devam edecektir.”

Teknik detaylar ve bilirkişi raporları

Neptün Soyer, kamu zararına ilişkin iddiaların dayanaksız olduğunu vurguladı:

“Sayıştay denetçileri tarafından hazırlanan bilirkişi raporlarında ve önceki denetimlerde herhangi bir kamu zararı tespit edilmemiştir. Mevcut raporlar, Danıştay kararları ve bilirkişi incelemeleri lehimize sonuçlar ortaya koymaktadır.”

Mahkeme sürecinde ifade verenler

Soyer, emniyette zorla ifadeye çağrılan kişilerin mahkemeye gelmediğini, gelenlerin ise Tunç Soyer hakkında suç isnadında bulunmadığını belirtti:

“Herkes evine dönmek istiyor. Bu süreçteki mağduriyetin sona ermesi ve hak sahiplerine konutların teslim edilmesi gerekmektedir.”

Davaya ilişkin değerlendirme

Neptün Soyer, davanın siyasi mi yoksa belediye ilişkili mi olduğu konusunda şaşkın olduğunu belirterek, “O salondan eşimle kol kola, çocuklarımızla çıkmayı bekliyorduk. Tunç’a yapılan en hafif tabirle haksızlıktır” dedi.

Cezaevi ziyareti ve moral mesajı

Soyer, eşini cezaevinde ziyaret ettiklerini ve durumunun iyi olduğunu aktardı:

“Gece saat 02.00’de Tunç’u gördük. Avukat kızımız Defne babasıyla görüştü. Durumunu öğrenince rahatladık. Tunç, isminin hakkını veriyor; sağlam ve güçlü.”

Güçlü duruş ve destek mesajı

Neptün Soyer, eşinin haksızlığa karşı duruşunu şu sözlerle aktardı:

“Tunç, iyiliği, temizliği ve disipliniyle bu haksızlığa meydan okuyor. Biz de ona güçlü durarak destek olmaya devam edeceğiz. Aklımızla, kalbimizle ve sevgiyle…