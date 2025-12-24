Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığını açıkladı. Saran’ın, devam eden soruşturma çerçevesinde gözaltına alındığı bildirildi.

Başsavcılık açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada "Şüpheli Steven Sadettin Saran hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Sadettin Saran’ın geceyi İl Jandarma Komutanlığı’nda geçireceği, işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Neler yaşandı?

Sadettin Saran, ifadesinin alınmasının ardından saç ve kan örneği vermiş, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci ile arasındaki yazışmaların ortaya çıkması üzerine Saran’ın evinde arama yapıldığı öğrenildi. Sabah’ın haberine göre Saran, ifadesinde Cebeci ile yaklaşık 3 yıl önce mesajlaşma yoluyla tanıştıklarını söyledi. İki isim arasında geçen mesajlar ve ses kayıtları savcılık tarafından incelemeye alındı. Yazışmalarda Saran’ın, “Sende var mı ondan? Pazar sabah teyitleşelim. Olma ihtimali yüzde 70. Asos’a gideceğim, birazdan çıkarım, geç dönmem herhalde. Konuşuruz, bay bay” ifadelerini kullandığı; Cebeci’nin ise buna, “Ben Escobar mıyım, nereden bulayım? Sen yetiştiriyordun ya başkanım, yol birkaç dal takılalım, haberleşiriz” şeklinde yanıt verdiği aktarıldı.