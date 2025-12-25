Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, özellikle yaklaşan Noel ve yılbaşı etkinliklerinde saldırı hazırlığı yapan kişilere yönelik bir operasyon düzenlendi.

Bu kişiler, başta Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi kritik devlet kurumlarında görev yapan şüphelilerdi.

Kamu mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen bu operasyon, FETÖ/PDY'nin ülke içindeki faaliyetlerine darbe vurmayı hedefliyordu. Gözaltına alınan şüphelilerin örgütle bağlantıları olduğu ve saldırı hazırlıkları yaptıkları tespit edildi.

Yabancı bağlantılar ve çatışma bölgesi ihtimali

Operasyonun detaylarında, gözaltına alınanların sadece Türkiye'deki değil, uluslararası alanda da örgütle bağlantılı oldukları ortaya çıktı.

Bu şahısların, ülkemizin hedef alınabileceği bölgelerde eylemler yapmayı planladıkları belirlendi. Aynı zamanda, yurtdışındaki bazı terör faaliyetlerine katılmak için iletişimde oldukları öğrenildi.

Örgütsel iletişim ve ankesörlü hatlar

Şüphelilerin örgütle olan iletişimini gizlemek amacıyla ankesörlü telefon hatlarını kullandıkları belirlendi. Bu hatlar üzerinden örgütsel faaliyetler gerçekleştiren şüpheliler, dikkatli incelemelerle tespit edilerek yakalanmaya başlandı.

137 şüpheli için yakalama emri çıkarıldı

FETÖ/PDY'nin İstanbul'daki yapılanmasında yer alan 137 kişi hakkında yakalama emri çıkarıldı. Bu şüphelilerden 124'ü İstanbul'daki çeşitli adreslerde gerçekleştirilen operasyonlarla gözaltına alındı. Yapılan baskınlarda, örgüte ait çok sayıda döküman ve silah ele geçirildi.

115 şüpheli tutuklandı, diğer şüpheliler için çalışmalar sürüyor

Gözaltına alınan 115 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Soruşturma süreciyle ilgili daha fazla gelişme yaşandıkça kamuoyuna bilgi verileceği bildirildi.