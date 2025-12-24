Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor, ancak hafta sonu için uyarı yapıldı. 27 Aralık’ta Rusya kaynaklı soğuk hava dalgası etkili olacak ve kar yağışı görülecek. Cuma gününden itibaren sıcaklıklar düşmeye başlayacak ve hafta sonunda mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

AKOM'dan da uyarı yapıldı

stanbul için kar uyarısı yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yeni hafta ile birlikte kentte sıcaklıkların 5 derecenin altına düşeceğini ve kar yağışının başlayacağını duyurdu. AKOM’un haftalık hava raporuna göre, şehirde kuvvetli rüzgarlar etkili olacak ve sıcaklıklar 10 derecenin altına inecek. 29 Aralık Pazartesi’den itibaren sıcaklıklar 5 derecenin altına düşecek ve kar etkisini göstermeye başlayacak. Pazartesi günü İstanbul’da karla karışık yağmur bekleniyor.

35 il beyaza bürünecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, hafta sonunda en az 35 ilde kar yağışı bekleniyor. En yoğun kar, Kuzeydoğu, İç Anadolu’nun yüksek kesimleri ve Karadeniz’in iç bölgelerinde görülecek.

24 Aralık 2025 Hava durumu

Marmara

Bursa: 14°C – Parçalı ve çok bulutlu

Çanakkale: 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İstanbul: 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batı ilçelerinde sağanak yağış bekleniyor

Kırklareli: 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Ege

Afyonkarahisar: 9°C – Çok bulutlu

Denizli: 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batısı sağanak yağışlı

İzmir: 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Muğla: 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Akdeniz

Adana: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu

Antalya: 16°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; akşam saatlerinden sonra doğusunda yerel kuvvetli

Hatay: 15°C – Parçalı ve çok bulutlu

Isparta: 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İç Anadolu

Ankara: 8°C – Çok bulutlu

Eskişehir: 6°C – Çok bulutlu

Kayseri: 10°C – Parçalı ve çok bulutlu

Konya: 11°C – Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri aralıklı yağmurlu

Batı Karadeniz

Bolu: 9°C – Çok bulutlu

Düzce: 13°C – Parçalı ve çok bulutlu

Sinop: 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Zonguldak: 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Amasya: 10°C – Çok bulutlu

Rize: 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Samsun: 12°C – Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Trabzon: 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Doğu Anadolu

Erzurum: 5°C – Parçalı ve çok bulutlu

Kars: 4°C – Parçalı ve çok bulutlu

Malatya: 9°C – Parçalı ve çok bulutlu

Van: 6°C – Parçalı ve çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Batman: 11°C – Parçalı bulutlu

Diyarbakır: 12°C – Parçalı bulutlu

Gaziantep: 13°C – Parçalı bulutlu

Mardin: 11°C – Parçalı bulutlu

