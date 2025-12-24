Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor, ancak hafta sonu için uyarı yapıldı. 27 Aralık’ta Rusya kaynaklı soğuk hava dalgası etkili olacak ve kar yağışı görülecek. Cuma gününden itibaren sıcaklıklar düşmeye başlayacak ve hafta sonunda mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

AKOM'dan da uyarı yapıldı

stanbul için kar uyarısı yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yeni hafta ile birlikte kentte sıcaklıkların 5 derecenin altına düşeceğini ve kar yağışının başlayacağını duyurdu. AKOM’un haftalık hava raporuna göre, şehirde kuvvetli rüzgarlar etkili olacak ve sıcaklıklar 10 derecenin altına inecek. 29 Aralık Pazartesi’den itibaren sıcaklıklar 5 derecenin altına düşecek ve kar etkisini göstermeye başlayacak. Pazartesi günü İstanbul’da karla karışık yağmur bekleniyor.

35 il beyaza bürünecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, hafta sonunda en az 35 ilde kar yağışı bekleniyor. En yoğun kar, Kuzeydoğu, İç Anadolu’nun yüksek kesimleri ve Karadeniz’in iç bölgelerinde görülecek. 24 Aralık 2025 Hava durumu Marmara Bursa: 14°C – Parçalı ve çok bulutlu Çanakkale: 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı İstanbul: 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batı ilçelerinde sağanak yağış bekleniyor Kırklareli: 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı Ege Afyonkarahisar: 9°C – Çok bulutlu Denizli: 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batısı sağanak yağışlı İzmir: 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı Muğla: 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Akdeniz Adana: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu Antalya: 16°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; akşam saatlerinden sonra doğusunda yerel kuvvetli Hatay: 15°C – Parçalı ve çok bulutlu Isparta: 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu İç Anadolu Ankara: 8°C – Çok bulutlu Eskişehir: 6°C – Çok bulutlu Kayseri: 10°C – Parçalı ve çok bulutlu Konya: 11°C – Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri aralıklı yağmurlu Batı Karadeniz Bolu: 9°C – Çok bulutlu Düzce: 13°C – Parçalı ve çok bulutlu Sinop: 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu Zonguldak: 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu Orta ve Doğu Karadeniz Amasya: 10°C – Çok bulutlu Rize: 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı Samsun: 12°C – Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu Trabzon: 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı Doğu Anadolu Erzurum: 5°C – Parçalı ve çok bulutlu Kars: 4°C – Parçalı ve çok bulutlu Malatya: 9°C – Parçalı ve çok bulutlu Van: 6°C – Parçalı ve çok bulutlu Doğu Anadolu Erzurum: 5°C – Parçalı ve çok bulutlu Kars: 4°C – Parçalı ve çok bulutlu Malatya: 9°C – Parçalı ve çok bulutlu Van: 6°C – Parçalı ve çok bulutlu Güneydoğu Anadolu Batman: 11°C – Parçalı bulutlu Diyarbakır: 12°C – Parçalı bulutlu Gaziantep: 13°C – Parçalı bulutlu Mardin: 11°C – Parçalı bulutlu