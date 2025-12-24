Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor, ancak hafta sonu için uyarı yapıldı. 27 Aralık’ta Rusya kaynaklı soğuk hava dalgası etkili olacak ve kar yağışı görülecek. Cuma gününden itibaren sıcaklıklar düşmeye başlayacak ve hafta sonunda mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.
AKOM'dan da uyarı yapıldı
stanbul için kar uyarısı yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yeni hafta ile birlikte kentte sıcaklıkların 5 derecenin altına düşeceğini ve kar yağışının başlayacağını duyurdu. AKOM’un haftalık hava raporuna göre, şehirde kuvvetli rüzgarlar etkili olacak ve sıcaklıklar 10 derecenin altına inecek. 29 Aralık Pazartesi’den itibaren sıcaklıklar 5 derecenin altına düşecek ve kar etkisini göstermeye başlayacak. Pazartesi günü İstanbul’da karla karışık yağmur bekleniyor.
35 il beyaza bürünecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, hafta sonunda en az 35 ilde kar yağışı bekleniyor. En yoğun kar, Kuzeydoğu, İç Anadolu’nun yüksek kesimleri ve Karadeniz’in iç bölgelerinde görülecek.
24 Aralık 2025 Hava durumu
Marmara
Bursa: 14°C – Parçalı ve çok bulutlu
Çanakkale: 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İstanbul: 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batı ilçelerinde sağanak yağış bekleniyor
Kırklareli: 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Ege
Afyonkarahisar: 9°C – Çok bulutlu
Denizli: 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batısı sağanak yağışlı
İzmir: 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Muğla: 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Akdeniz
Adana: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu
Antalya: 16°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; akşam saatlerinden sonra doğusunda yerel kuvvetli
Hatay: 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
Isparta: 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
İç Anadolu
Ankara: 8°C – Çok bulutlu
Eskişehir: 6°C – Çok bulutlu
Kayseri: 10°C – Parçalı ve çok bulutlu
Konya: 11°C – Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri aralıklı yağmurlu
Batı Karadeniz
Bolu: 9°C – Çok bulutlu
Düzce: 13°C – Parçalı ve çok bulutlu
Sinop: 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Zonguldak: 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Amasya: 10°C – Çok bulutlu
Rize: 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Samsun: 12°C – Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
Trabzon: 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Doğu Anadolu
Erzurum: 5°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kars: 4°C – Parçalı ve çok bulutlu
Malatya: 9°C – Parçalı ve çok bulutlu
Van: 6°C – Parçalı ve çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Batman: 11°C – Parçalı bulutlu
Diyarbakır: 12°C – Parçalı bulutlu
Gaziantep: 13°C – Parçalı bulutlu
Mardin: 11°C – Parçalı bulutlu