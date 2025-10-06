Son Mühür- Yunanistan üzerinden gelen “siklon dalgası” Türkiye’yi etkisi altına alacak. Bu sistemle birlikte yurdun batı bölgelerinde sağanak yağışların aralıksız devam etmesi bekleniyor. Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde Salı ve Çarşamba günleri su baskını ve taşkın riski yüksek olacak.

Sıcaklıklar 4-5 derece düşecek

Meteoroloji verilerine göre, Pazartesi günü mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, Salı gününden itibaren 4 ila 5 derece azalacak. Sıcaklık düşüşüyle birlikte özellikle batı bölgelerde kuvvetli rüzgarlar ve şiddetli sağanak yağışlar etkili olacak.

Yağışlar iç ve doğu bölgelerine ilerliyor

Hafta ortasında yağışların yönü değişecek. Ege ve Marmara’da başlayan sağanak yağışlar, Çarşamba gününden itibaren İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerine doğru ilerleyecek. Karadeniz’in batısında da kısa süreli fırtınalar görülebilecek.

Su baskınlarına dikkat

MGM, vatandaşları olası olumsuzluklara karşı uyardı. Kuvvetli rüzgar, yer yer fırtına ve ani sağanakların oluşturabileceği sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Hafta boyunca yağışsız gün beklenmiyor

Uzmanlar, mevcut sistemin hafta boyunca etkisini sürdüreceğini belirtiyor. Türkiye genelinde aralıklarla devam edecek yağışların hafta sonuna kadar süreceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının düşük seyretmesiyle birlikte sonbahar havası yurt genelinde kendini hissettirecek.