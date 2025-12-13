Son Mühür- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen partisinin 75’inci “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde, İBB davasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel, “Türkiye gündemine bomba gibi düşecek bir haber var” diyerek, davada tanıklık yapan bir kişinin çekildiğini duyurdu.

Gizli tanık iddiası

Özel, gizli tanıklardan Ahmet Taşçı’nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçeyi paylaştı. Dilekçede Taşçı, “Savcılık, beyanda bulunmamı istedi. Ben gördüklerimi değil duyduklarımı anlattım. Vicdanım rahat değil, kimsenin hakkına girmek istemem. Pişmanım, gizli tanıklıktan çekiliyorum” ifadelerini kullandı. Özel, bu gelişmeyi “İşte size AKP’nin yargısı” sözleriyle yorumladı.

“Millet hakkını söke söke alacak”

Kayseri’deki mitingde halka seslenen Özel, CHP’nin mitinglerinin amacını vurgulayarak, “Millet hakkını bu meydanlarda söke söke alacaktır” dedi. Özel, şehirde miting öncesi asılan parti afişlerinin zabıta tarafından toplatılmasına da tepki gösterdi. “Afişleri toplayanlar seçim kazanamaz, milleti toplayanlar kazanır” ifadelerini kullanan Özel, mitinge katılanlara moral verdi.

Ekonomi eleştirisi ve asgari ücret talebi

Özel, iktidarın ekonomik politikalarını eleştirerek, “Ekonomiyi tüm dünyada kötüymüş gibi göstermeye çalışıyorlar. Oysa dünya enflasyon sorununu aşmış durumda. Türkiye’deki enflasyon sorununu başka hiçbir ülke yaşamıyor” dedi. CHP lideri, 2026 yılında uygulanacak asgari ücretin 39 bin lira olması gerektiğini yineleyerek, bu miktarın 29 bin lirasının işveren, kalan kısmının ise devlet tarafından karşılanmasını önerdi.

İBB davasında “Oyuncu değişikliği” tepkisi

Konuşmasının son bölümünde İBB davasına değinen Özel, iddianameye sonradan eklenen gizli tanık İlke’nin tanıklıktan vazgeçtiğini hatırlattı. Özel, “Tanıklıkta oyuncu değişikliği olur mu? İlke açıklama yaptı ve ‘Ben bu işte yokum’ dedi. Mahkeme süresi 12,5 yıl öngörülüyor. Bu, elimde kanıt yok, beraat edecek ama davayı uzatacakları anlamına geliyor” değerlendirmesinde bulundu.