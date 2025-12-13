Son Mühür- Euromonitor International tarafından hazırlanan “En İyi 100 Şehir Destinasyonu Endeksi 2025” açıklandı.

Küresel ölçekte turizm, altyapı, sürdürülebilirlik ve ziyaretçi çekiciliği kriterlerine göre yapılan değerlendirmede Fransa’nın başkenti Paris, üst üste beşinci kez “dünyanın en çekici şehri” seçildi.

Avrupa şehirleri ilk sıraları paylaştı

2025 sıralamasında Avrupa şehirlerinin ağırlığı dikkat çekti. Listenin ikinci sırasında Madrid yer alırken, Roma dördüncü, Milano ise beşinci sıradan listeye girdi.

Amsterdam yedinci, Barselona ise sekizinci sırada kendine yer buldu. Geçtiğimiz yıl ilk 10’un dışında kalan Londra, bu yıl da düşüşünü sürdürerek 18. sıraya geriledi.

Asya yükselişte: Tokyo ilk 3’te

Asya şehirleri de endekste güçlü bir performans sergiledi. Tokyo, genel sıralamada 3. sıraya yükselirken, aynı zamanda turizm altyapısı kategorisinde dünya üçüncüsü oldu. Singapur dokuzuncu, Seul ise onuncu sıraya yükselerek ilk 10’da yer alan diğer Asya şehirleri oldu.

ABD’den ilk 10’a giren tek şehir: New York

Amerika Birleşik Devletleri adına ilk 10’a girmeyi başaran tek şehir New York oldu. Kent, 6. sıradaki konumunu koruyarak ABD’nin küresel turizmdeki en güçlü temsilcisi olmayı sürdürdü.

Türkiye’den iki şehir listede

Endekste Türkiye adına dikkat çeken bir başarı elde edildi. İstanbul, 2025 yılında 19,7 milyon uluslararası ziyaretçiyle dünya genelinde 5. sıraya yerleşti.

Antalya ise 18,6 milyon ziyaretçiyle 8. sırada bulunarak Türkiye’den iki şehrin birden ilk 10’a girmesini sağladı.