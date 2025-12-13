Olay, 10 Aralık 2025 tarihinde Gaziantep’in Nizip ilçesine bağlı Fıstık Kent Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan R.Y. isimli kadın, aynı binada ikamet ettiği 6 yaşındaki öğrenci E. B.’nin ailesiyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı.

Tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü

İddiaya göre, aileler arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Yaşanan gerginliğin ardından R.Y.’nin, aynı okulda öğrenci olduğu öğrenilen E. B.’yi evinin önünde bıçakla yaraladığı öne sürüldü. Saldırı, çevrede bulunan vatandaşların gözü önünde gerçekleşti.

Küçük çocuk hastaneye kaldırıldı

Olayın ardından çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan küçük çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. E. B.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheli tutuklandı

Olay sonrası gözaltına alınan temizlik görevlisi R.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldığı bildirildi.