Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğurganlık oranlarındaki düşüşe ilişkin yeni değerlendirmelerde bulundu. Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu’na katıldıktan sonra uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, nüfus artış hızı, aile yapısı ve eğitim politikalarına dair önemli mesajlar verdi.

“Nüfus artışı konusunda endişeliyiz”

2025’in “Aile Yılı” ilan edildiğini hatırlatan Erdoğan, nüfus artış hızındaki düşüşün Türkiye için ciddi bir sorun oluşturduğunu belirtti. Erdoğan, “Nüfus artış hızı noktasında ciddi şekilde endişeliyiz. Bunu yükseltmemiz gerekiyor. Rusya önce ‘en az iki çocuk’ diyordu, şimdi ‘en az üç çocuk’ diyor. Biz bunu dile getirdiğimizde eleştiriler aldık ama gelişmeler haklılığımızı gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Ailenin önemi ve kutsallığı

Cumhurbaşkanı, aile kurumunun toplumun temel taşı olduğunu vurgulayarak, “Aile bizde kutsaldır. Anne, baba ve kardeşlerle bu kutsiyeti yaşatmamız gerekiyor. Güçlü aile, güçlü millet demektir. Eğer aile yapımız sağlam olmazsa, millet olarak da güçlü olamayız” dedi. Erdoğan, aile değerlerinin korunmasının Türkiye açısından önemli kazanımlar sağlayacağını ve bu alanda yeni çalışmaların süreceğini ifade etti.

Eğitim altyapısı ve gençliğe yatırım

Erdoğan, konuşmasında eğitim politikalarına da değindi. Üniversite sayısının 76’dan 208’e çıkarıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı, “Artık üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı. Anadolu’nun birçok kentinden derece yapan öğrencilerin çıkması, yaptığımız yatırımların sonucu” diye konuştu. Erdoğan, ailelerin çocuklarını kendi şehirlerinde üniversite eğitimi alacak şekilde yetiştirebilmelerinin sağlandığını belirterek, eğitim altyapısının güçlü bir milletin temel unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Doğurganlık oranları “Felaket” seviyesinde

Geçen yıl ölçülen toplam doğurganlık hızının 1,48 olduğunu anımsatan Erdoğan, katıldığı bir sempozyumda, “Şu anda bir felaketi yaşıyoruz” uyarısında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin nüfus artışını artırmak için aile ve eğitim politikalarına odaklanmaya devam edeceğini belirtti.