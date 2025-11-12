Son Mühür/ Merve Turan - Medicana Sağlık Grubu Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. Nuran Katgı, grip ile nezlenin sıkça karıştırıldığını belirterek grip hastalığının ciddiyetine dikkat çekti. Her yıl mutasyona uğrayan influenza virüsünün özellikle kronik hastalar, yaşlılar, hamileler ve çocuklar için önemli risk oluşturduğunu vurgulayan Doç. Dr. Katgı, gripten korunmanın en etkili yolunun her yıl yenilenen grip aşısı olduğunu söyledi. “Aşının koruyuculuğu yüzde 70’e kadar çıkabilir. Ancak yumurta alerjisi olanlar aşı öncesinde mutlaka hekimine danışmalıdır.”

Grip ve nezle arasındaki fark

Soğuk havaların etkisiyle bulaşıcı hastalık vakalarının arttığını belirten Doç. Dr. Katgı, grip ve nezle arasındaki farkı şöyle açıkladı: “Grip, influenza virüslerinin yol açtığı; yüksek ateş, kas ağrısı, halsizlik ve öksürükle seyreden bir enfeksiyondur. Nezle daha hafif seyreder. Nezlede burun akıntısı ön plandayken, gripte ani başlayan ateş ve kırgınlık dikkat çeker.”

Her yıl aşı neden gerekli?

Grip virüsünün sürekli genetik değişim geçirdiğini ve bu nedenle her yıl aşının yenilenmesi gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Katgı: “Virüsün yüzey yapısı her yıl değişir, önceki bağışıklık yeni suşları tam korumaz. Güncellenen aşılar sayesinde hastalık hiç gelişmez ya da hafif seyreder.”

Öncelikli aşı grupları:

65 yaş üstü

Kronik hastalar (KOAH, astım vb.)

Hamileler

Sağlık çalışanları

Bağışıklığı zayıf bireyler

Hamileler ve kronik hastalar aşı yaptırabilir

Hamileler ve emziren annelerin güvenle grip aşısı yaptırabileceğini belirten Doç. Dr. Katgı, kanser ve immün yetmezliği olan hastalarda da inaktive (ölü) aşıların güvenle uygulanabildiğini kaydetti.

Aşı ne kadar korur?

Aşı koruyuculuğunun yüzde 50–70 arasında değiştiğini ifade eden Doç. Dr. Katgı: “Bu oran düşük görünse de hastalığın ağır seyretmesini, hastane yatışını ve ölüm riskini önemli ölçüde azaltır.” Aşının muhtemel yan etkileri: hafif kas ağrısı, enjeksiyon yerinde hassasiyet, düşük ateş. Şiddetli yumurta alerjisi olan kişilerin ise dikkatli olması gerektiği belirtildi.

KOAH ve astım hastalarına ayrı uyarı

KOAH ve astım hastalarının aşı yaptırmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Doç. Dr. Katgı: “Grip, solunum kapasitesi sınırlı hastalarda ağır tablolara yol açabilir. Zatürre, solunum yetmezliği ve sepsis gelişme riski yüksektir.”

Aşı zamanı ve yanlış inanışlar

Grip aşısı için en uygun dönemin Ekim–Kasım ayları olduğu belirtilirken, aşı sonrası korumanın iki hafta içinde geliştiği aktarıldı. Aşı ile birlikte COVID ve zatürre aşılarının aynı gün farklı bölgelerden uygulanabildiği bilgisi paylaşıldı. Risk gruplarının aile hekimliklerinde aşıya ücretsiz erişebildiği belirtildi. Toplumda sıkça duyulan yanlış inançlara da değinen Doç. Dr. Katgı: “Aşı bağışıklığı tembelleştirmez. Vitaminler bağışıklığı destekler ancak gripten korumaz. Etkili yöntem grip aşısıdır.”