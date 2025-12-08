Tütkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Aliağa Petkimspor, üst üste aldığı üç yenilginin ardından milli arayı avantajına çevirdi. Deplasmanda güçlü rakibi Anadolu Efes’i 96-92 mağlup eden Aliağa ekibi, dikkat çekici bir çıkış yaptı. Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Anadolu Efes’i dış sahada yenmeyi başaran Petkimspor, ligdeki galibiyet sayısını 4’e yükseltti. Takım, FIBA Europe Cup’ta çarşamba günü İtalya’da Dinamo Sassari ile oynayacağı maça moralli hazırlanıyor.

Skoru yabancılar taşıdı

Aliağa ekibinde skor yükünü yabancı oyuncular üstlendi. Whittaker, Utomi ve Franke 15’er sayı üretirken, Efianayi 14, Sajus ise 3 sayı ile mücadeleye katkı sağladı.

Çıvgın: “Değerli bir galibiyet aldık”

Maçın ardından konuşan Aliağa Petkimspor Antrenörü Özhan Çıvgın, galibiyetin önemine dikkat çekti:

"Milli arayı verimli geçirdik ve iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Maçın sonunda daha rahat oynayabilirdik, fakat kazanma isteğimiz nedeniyle biraz stres yaşadık. Yine de oyuncularımı tebrik ediyorum; ortaya koydukları mücadele gerçekten değerliydi" dedi.

Yolumuza devam etmeliyiz

Çıvgın, takımın performansını değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

"Bu galibiyet bizim için çok önemli, ancak henüz yolun başındayız; sadece bir maçı kazandık. Saha içinde zaman zaman karmaşa yaşadık; top kayıpları ve paylaşım eksiklikleri vardı. Yine de oyuncularımız rollerini üstlendi ve yapılması gerekenleri sahada uyguladı. Özellikle ilk yarıda hücum ribaundlarında sıkıntı yaşadık, maçın sonunda ise kazanma baskısı vardı. Bundan sonraki süreçte işlerimizin daha kolay olacağını umut ediyorum."