Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İzmir SMMM Odası) tarafından düzenlenen 19. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu, 05–06 Aralık 2025 tarihlerinde İzmir SMMM Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Türkiye’nin farklı illerinden 1.000’i aşkın meslek mensubu etkinliğe katıldı. Sempozyum, canlı yayınlarla yaklaşık 3 bin görüntülenme elde ederek geniş bir kitleye ulaştı.

2026 gündemini şekillendirecek olan yapay zekâ, sürdürülebilirlik ve mesleki yetkinlikler başlıkları, oturumlarda ayrıntılı biçimde değerlendirildi.

Açılış konuşmaları sektörün stratejik önceliklerine ışık tuttu

Açılış konuşmaları;

Mehmet Kuzu – İzmir SMMM Odası Başkanı

Yalçın Ata – İESOB Başkanı

Prof. Dr. Cemal İbiş – TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi

Ömer Alanlı – İzmir Defterdarı

Banu Gençkan – İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi

Hayati Okuroğlu – Tire Belediye Başkanı

Ünal Işık – Gaziemir Belediye Başkanı

Rıfat T. Nalbantoğlu – İzmir Milletvekili

tarafından gerçekleştirildi.

Programda, Prof. Dr. Volkan Demir “Sürdürülebilir Şehirler” başlıklı konuşmasıyla akademik bir çerçeve sunarken, KGK Başkanı Dr. Hasan Özçelik ise “Sürdürülebilirlik, Şeffaflık ve Geleceği Birlikte İnşa Etmek” başlıklı konuşmasıyla mesleğin dönüşüm sürecine dikkat çekti.

Başkan Mehmet Kuzu: “Güçlü standartlar, güçlü ekonomi demektir”

İzmir SMMM Odası Başkanı Mehmet Kuzu, muhasebe standartlarının ülke ekonomisi açısından taşıdığı öneme vurgu yaparak şu değerlendirmeyi yaptı: “Doğru muhasebe uygulamaları, işletmelerin finansal sağlığını koruyan en kritik unsurlardan biridir. Muhasebe standartlarının uluslararası düzeyde benimsenmesi, ülkemizin küresel rekabet gücünü doğrudan artıracaktır.”

Yapay zekâ ile muhasebede yeni bir dönem

Sempozyum boyunca yapay zekânın muhasebe süreçlerine etkileri örnek uygulamalar eşliğinde ele alındı. Veri analizi, raporlama, risk tespiti ve hata kontrolü gibi alanlarda yapay zekânın sağladığı avantajlar katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Uzmanlar, dijital dönüşümün mesleğin geleceği açısından kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak erken uyum sağlayan işletmelerin rekabette öne çıkacağını belirtti.

Güncel uygulamalar ve standartlarda dönüşüm masaya yatırıldı

Oturumlarda; muhasebe standartlarının güncellenmesi, TSRS–TMS/TFRS uyumu, sürdürülebilirlik raporlaması, denetimde dijital dönüşüm gibi kritik başlıklar kapsamlı biçimde tartışıldı. Katılımcılar oturumlara aktif katılım sağlayarak bilgi paylaşımına önemli katkı sundu.

“Gelişen standartlar, mesleğin geleceğini şekillendiriyor”

Değerlendirme bölümünde, sempozyumun meslek mensuplarının bilgi düzeyine ve sektörel dönüşüm sürecine güçlü bir katkı sunduğu vurgulandı. Katılımcılar, organizasyonun mesleki gelişim açısından önemli bir platform oluşturduğunu belirterek sempozyuma gösterilen yoğun ilginin camianın gelişime verdiği önemin açık göstergesi olduğunu ifade etti.

Oturum başkanları

Özkan Cengiz – TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi

Jülide Vardar Bekem – Aydın SMMM Odası Başkanı

Prof. Dr. Semra Öncü

Doç. Dr. Oğuzhan Bahadır

Sempozyumda sunum yapan konuşmacılar

Prof. Dr. Çağnur Balsarı, Prof. Dr. Seçil Sigalı, Prof. Dr. Ayşegül Alaybeyoğlu, Anıl Taşkoyan (SMMM), Seval Sir (ACCA), Prof. Dr. Serdar Özkan, Günkut Gürşen (SMMM), Prof. Dr. Aylin Poroy Arsoy, Didem Tuşel, Harun Reşit Tokcan (YMM), Serdar İnanç (SMMM), Mehmet Çengel (SMMM), Özgür Öney (SMMM), Hamdi Cura (SMMM), Prof. Dr. Necdet Sağlam.