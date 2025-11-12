Son Mühür- Azerbaycan’dan Türkiye’ye hareket eden C-130 tipi askeri kargo uçağının, dün Gürcistan hava sahasında düşmesiyle 20 askeri personelimiz şehit oldu.

Enkaz bölgesinde sabahın erken saatlerinde başlatılan arama-kurtarma çalışmalarının ardından şehitlerin kimlikleri kamuoyuyla paylaşıldı. Şehit askerlerin naaşlarının Türkiye’ye nakli için işlemler devam ediyor.

Ateş İzmir'e de düştü

Şehitler arasında, İzmir’in Karabağlar ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi’nde ikamet eden Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce’nin de olduğu öğrenildi. İnce’nin görev sırasında şehit olması kentte büyük üzüntü yarattı.

Şehit askerlerin kimlikleri açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan isimler şöyle:

Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz

Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu

Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen

Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir

Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan

Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan

Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan

Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu

Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci

Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın

İzmirli belediye başkanlarından başsağlığı mesajı

İzmir’in ilçe belediye başkanları, düşen askeri uçakla ilgili acı habere taziye mesajı yayımladı: “Gürcistan-Azerbaycan sınırında meydana gelen uçak kazasında 20 kahraman askerimizi kaybettik.

İzmir’imizden de bir evladımız bu acıyı yaşadı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.”