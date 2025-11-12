Son Mühür- Azerbaycan’dan Türkiye’ye hareket eden C-130 tipi askeri kargo uçağının, dün Gürcistan hava sahasında düşmesiyle 20 askeri personelimiz şehit oldu.
Enkaz bölgesinde sabahın erken saatlerinde başlatılan arama-kurtarma çalışmalarının ardından şehitlerin kimlikleri kamuoyuyla paylaşıldı. Şehit askerlerin naaşlarının Türkiye’ye nakli için işlemler devam ediyor.
Ateş İzmir'e de düştü
Şehitler arasında, İzmir’in Karabağlar ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi’nde ikamet eden Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce’nin de olduğu öğrenildi. İnce’nin görev sırasında şehit olması kentte büyük üzüntü yarattı.
Şehit askerlerin kimlikleri açıklandı
Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan isimler şöyle:
Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz
Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu
Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen
Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir
Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan
Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan
Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız
Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok
Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca
Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği
Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan
Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu
Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci
Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın
İzmirli belediye başkanlarından başsağlığı mesajı
İzmir’in ilçe belediye başkanları, düşen askeri uçakla ilgili acı habere taziye mesajı yayımladı: “Gürcistan-Azerbaycan sınırında meydana gelen uçak kazasında 20 kahraman askerimizi kaybettik.
İzmir’imizden de bir evladımız bu acıyı yaşadı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.”