Son Mühür/ Beste Temel - Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Bayraklı Uluslararası Homeros Edebiyat ve Sanat Festivali, Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde başladı. Açılışta konuşan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Homeros’un yaşadığı bu kadim coğrafyanın kültürel mirasına dikkat çekti. Başkan Önal, şunları ifade etti: “Bu topraklar yalnızca bir yerleşim yeri değildir; Anadolu’nun en eski hafızalarından biri, Homeros’un dizelerini yazdığı kadim bir coğrafyadır. Bir kent, kültürüyle güçlenir; sanatıyla nefes alır; mirasına sahip çıktıkça geleceğe güvenle yürür.”

Festivalde edebiyat, sanat ve performans bir araya geldi

Festival programı; fotoğraf ve heykel sergileri, mitoloji temalı çocuk atölyeleri, panel, Homeros okumaları, tiyatral performanslar ve konserlerle zenginleşti.

Adil Akçamlı’nın “Geçmişten Günümüze Bayraklı” fotoğraf sergisi,

Fırat Karapınar’ın “İleri Dönüşüm ve Geri Dönüşüm” heykel sergisi ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

“Bir kent, bin efsane” paneli

Panelde Prof. Dr. Ersin Doğer, Prof. Dr. Aylin Ümit Erdem ve Prof. Dr. Cumhur Tanrıver; Smyrna’nın arkeolojik geçmişi ile Homeros’un edebi mirası üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Homeros okumaları ve teatral performans

Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği’nin sahne aldığı gösteri öncesinde Ümit Yaşar Işıkhan bir açılış konuşması yaptı. Neval Kartalbaş, Selmina Melikoğlu, Elif Çırak ve Cengiz Obur tarafından Homeros okumaları gerçekleştirildi. Festivalin onur konuğu Kerasia Samara, “Homeros’un Yankıları” performansıyla sahne aldı. Samara ve Haluk Işık tarafından sunulan “İki Yaka Bir Homeros” gösterisi izleyicilerden yoğun alkış aldı. Festival, Şef Ayhan Eskikalcı yönetimindeki halk müziği konseri ve ödül töreniyle sona erdi.

“Bayraklı’nın tarihini görünür kılacağız”

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Smyrna Höyüğü’nde yürütülen kültürel miras çalışmalarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Smyrna Höyüğü, yalnızca Bayraklı’nın değil, bu coğrafyanın binlerce yıllık kültürel hafızasının ana direğidir. Burada atılacak her adım, geçmişle gelecek arasında kurulacak bir köprüdür. Tescil ve koruma süreçlerinin tamamlanmasıyla bu alanı görünür kılacak ve kentimizin kültür rotasına kazandıracak projelendirme çalışmalarını sürdürüyoruz. Amacımız, Homeros’un izlerini taşıyan bu kadim toprakları bilimsel, erişilebilir ve nitelikli bir kültürel alana dönüştürmektir.” Başkan Önal, festivalin gerçekleşmesine katkı sunan sanatçılara, akademisyenlere ve tüm katılımcılara teşekkür ederek kültür–sanat çalışmalarının artarak devam edeceğini belirtti.