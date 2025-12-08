Son Mühür - Türkiye’nin en başarılı genç yüzücüleri arasına adını yazdıran Aliağa Gençlik Merkezi (AGM) Spor Kulübü sporcuları Hasan Kağan Uyanık ve Cafer Taha Berber, Trabzon’da düzenlenen Arena 11–12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Türkiye Finali’ni altın madalya ile tamamladı. İki sporcu hem Aliağa’nın hem de İzmir’in gururu oldu.

Türkiye Finali’nde güçlü rakipler arasından sıyrıldılar

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Vedia Nil Apak anısına gerçekleştirilen final organizasyonu, 26–30 Kasım tarihleri arasında Trabzon’da yapıldı. İzmir’de düzenlenen 3. vize yarışlarında başarılı sonuçlar elde eden Hasan Kağan Uyanık ve Cafer Taha Berber, Türkiye Finali’ne katılmaya hak kazanmıştı.

Final etabında 52 şehirden 238 kulüp, 582 kadın ve 595 erkek sporcunun mücadele ettiği yarışlarda Aliağalı iki sporcu, 12 yaş kategorisinde barajı geçerek altın madalyaya ulaştı.

“Bu başarıyı sürdürülebilir bir geleneğe dönüştürmek istiyoruz”

Yüzme Antrenörü Muhammed Ali Duman, elde edilen başarıların Aliağa’da yüzme sporunun gelişimi açısından özel bir anlam taşıdığını belirtti. Duman, şu değerlendirmeyi yaptı: “Finallere katılıp madalya ile dönmeyi gelenek haline getirmek istediğimizi daha önce ifade etmiştim. Bu yıl da aynı istikrarı koruduk. Her sezon daha iyi bir seviyeye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu sonuçlar, yüzme sporunun Aliağa’da yaygınlaşması ve yeni sporcuların yetişmesi açısından değerli bir motivasyon oluşturuyor. Antrenmanlarımızı yoğun biçimde sürdüreceğiz. Desteklerini bizden esirgemeyen Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar’a ve yüzme ailemize teşekkür ediyorum.”