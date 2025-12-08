TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Altay, geçen hafta evinde Eskişehir Anadoluspor’u 2-0 mağlup ederek bu sezonki ilk iç saha galibiyetini aldı ve düşme hattından averajla uzaklaştı. Maçta altyapıdan yetişen 19 yaşındaki santrfor Ünal Alihan Kavlak, profesyonel kariyerindeki ilk golünü atarak büyük mutluluk yaşadı.

Ünal’dan kritik gol

Müsabakanın 58. dakikasında Ünal, yine altyapıdan yetişen Mert’in ortasında kafayla topu ağlara gönderdi. Genç oyuncu, attığı golle takımının üstünlüğü ele geçirmesine katkı sağlayarak moral ve özgüven kazandı.

İlk 11’de şansını iyi değerlendirdi

Önceki hafta Alanya 1221 deplasmanında yedek başlayan Ünal, Eskişehir karşısında yeniden ilk 11’de sahaya çıktı ve fırsatı iyi değerlendirdi. Geçen sezon 2. Lig’de siyah-beyazlı formayla çıktığı 11 maçta sadece bir kez ilk 11’de yer bulabilen genç golcü, 195 dakika sahada kalmış ve gol sevinci yaşamamıştı.

Bu sezon performansı ve gelecek maç

Bu sezon 8 maçta 4 kez ilk 11’de görev alan Ünal, toplamda 450 dakika sahada kaldı. Teknik Direktör Yusuf Şimşek’in, Cuma günü oynanacak İzmir Çoruhlu FK maçında genç santrforu yeniden ilk 11’de sahaya sürmesi bekleniyor.