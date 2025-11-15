Son Mühür - Deprem bölgesinde konut teslimatları arttıkça kira fiyatları da düşüş eğilimi gösteriyor. Sektör temsilcileri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın deprem bölgesinin yeniden imarını kapsayan çalışmalarında sona gelinmesi nedeniyle, yılbaşına kadar kiralardaki düşüşün hızlanacağını ifade etti. Malatya Emlak Odası Başkanı Ali Özgül, “Şu an kiralık daire fiyatları ortalama 8-15 bin lira arasında. Konut arzı arttıkça talep azalacak, kiralarda düşüş devam edecek. Önümüzdeki yılın başından itibaren kiraların 6-10 bin lira arasına düşmesini bekliyoruz. Depremden sonra 2 bin lira olan bir kiralık daire 15 bin liraya yükselmişti. Bu yıl temmuz ayında da 25 bin liraya kiralık daire bulunamıyordu” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Kira fiyatları değişiyor

Büyük yıkım yaşayan Hatay’da kiraların daha hızlı yükseldiğini belirten Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Hatay Temsilcisi Ali Kunt, “Şehirde ev kiraları 10 bin liradan başlayıp 40 bin liraya kadar çıktı. Tabii teslim edilen konutlarla birlikte fiyatlar düştü. Hak sahibi olan vatandaşlar TOKİ’deki evlerine yerleştikçe düşüş devam edecek, sektör canlanacak” ifadelerini kullandı.

Onikişubat ve Elbistan’da kiraların 10-12 bin liradan başladığını aktaran Kahramanmaraş Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Murat İldeniz ise, “Dulkadiroğlu’nda ise 10 ile 20 bin lira arasında fiyatlar var. Depremden sonra 30-40 bin liraya kadar çıkan kira fiyatlarının şu anda düştüğü bir gerçek. Konteynerlerde yaşayanlar vardı onlar da yavaş yavaş konutlarına yerleşiyor. TOKİ’den ev çıkanlar da taşınma telaşına girdi. Bu da piyasayı hareketlendirdi” dedi.

Adıyaman Umum Emlakçılar Derneği Başkanı Hakan Danış ise farklı bir görüş belirtti. Danış, şunları söyledi:

“Adıyaman’da on binlerce konut yapıldı. Ama tam olarak vatandaşlar yerleşmedi, yerleşen sayısı 8 bin kişi. Teslim edilen konutlara rağmen kiralarda düşüş vatandaşa yansımadı. Ancak yerinde dönüşümler de biterse kiralık fiyatları düşebilir. Şu anda kiralar ortalama 15 bin lira. Merkeze gidildikçe yükseliyor”

“100 bin kişiye konforlu ve güvenli barınma''

Emlak Konut, Türkiye’nin en büyük ikinci şantiyesi konumundaki Adıyaman İndere’de 5 milyon metrekarelik alanda (yaklaşık 700 futbol sahası büyüklüğünde) 16 bin 467 konut ve 355 iş yeri olmak üzere toplam 16 bin 822 yapıyı inşa ediyor. Fay hatları göz önünde bulundurularak kayalık zemin üzerinde kurulan devasa şantiyede inşaatların büyük kısmı tamamlandı. Bakan Kurum, “100 bin kişiye konforlu ve güvenli barınma sağlayacak İndere’de 10 bin mühendis, mimar ve işçi çalışıyor. İndere artık mühendislik harikası uydu kente dönüşüyor” ifadelerini kullandı.