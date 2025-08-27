Son Mühür- 31 yaşındaki oyuncu Serenay Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla magazin gündemini salladı.

Aktaş, 2021 yılında ekrana gelen “Aziz” dizisine dair çarpıcı bir iddiada bulunarak, kadın oyuncuların yaş ve görünüm baskısı altında bırakıldığını söyledi.

“Daha küçük gösteren birini istedi”

Serenay Aktaş, “Dizilerde oyuncular arasındaki yaş farkı tartışma konusu oldu” başlıklı bir haberi alıntılayarak kendi deneyimini paylaştı.

Aktaş, “Aziz dizisinde bütçe konuşma aşamasındayken ‘karşımda daha küçük gösteren birini istiyorum’ dediği için olmadım mesela dizide. O dönemki menajerim aynen böyle iletti” ifadelerini kullandı.

“Başka dönen dolaplar da vardır”

Oyuncu, açıklamasında yalnızca yaş farkına değil, sektör içindeki başka adaletsizliklere de gönderme yaptı. “Başka dönen dolaplarda vardır tabi, fix” sözleriyle dikkat çeken Aktaş, kadın oyuncuların seçim süreçlerinde sıklıkla ayrımcılığa uğradığını vurguladı.

Tartışmalar yeniden alevlendi

Bu sözler, dizi sektöründe uzun süredir gündem olan “yaş farkı” tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Özellikle kadın oyuncuların daha erken yaşlarda ‘yaşlı’ olarak etiketlendiği, erkek oyuncuların ise 40’lı yaşlarında dahi genç partnerlerle eşleştirildiği eleştirileri tekrar gündeme geldi.

Murat Yıldırım tepkilerin odağında

Aktaş’ın açıklamalarının ardından gözler, “Aziz” dizisinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım’a çevrildi. 46 yaşındaki Yıldırım, sosyal medyada birçok eleştirinin hedefi oldu.

Dizide partner seçiminde yaş farkının gündeme gelmesi izleyiciler arasında tepkilere yol açtı. Kamuoyunun merakla beklediği soru ise Murat Yıldırım’ın bu iddialara nasıl bir yanıt vereceği.