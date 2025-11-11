Son Mühür - İstanbul’daki evinde 15 Ekim’de kalp krizi geçiren ve 20 dakika boyunca kalbi duran, ardından sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürülerek hastaneye kaldırılan Fatih Ürek’in yoğun bakımda yaşam mücadelesi devam ederken, yakın arkadaşı şovmen Mehmet Ali Erbil açıklamada bulundu.

Mehmet Ali Erbil açıkladı

Ürek’in doktorunun önce kendisini aradığını söyleyen Erbil, "Hastaneye ilk giden bendim. Yoğun bakımdaydı, konuşamıyordu. 20 dakika oksijensiz kaldı. Şu anda beklemedeyiz, bir ay sonra böyle bir süreçten normal dönenler var" dedi.

Gözlerini açıp kapadı

Günlerdir yoğun bakımda uyutulan Fatih Ürek’in sağlık durumunda geçen hafta bir gelişme yaşandı. Ürek’in kısa süreli olarak gözlerini açıp kapadığı belirtilirken, bunun nörolojik bir refleks olabileceği ifade edilmişti.