Uzak Şehir dizisinde Mahmut Ağa karakterine hayat veren usta oyuncu Mahmut Cevher, 17. bölümde hikayeye veda etti. Diziye başta konuk oyuncu olarak dahil olan Cevher’in rolü, izleyicilerden büyük ilgi gördü ve senaristler tarafından uzatıldı.

Uzak Şehir Mahmut Ağa neden yok?

Mahmut Ağa’nın veda sahneleri sosyal medyada ekibin duygusal anlarıyla paylaşıldı. Ayrılık sebebi tamamen senaryo gereği oldu; Mahmut Ağa karakterinin ölümüyle birlikte usta oyuncu dizi kadrosundan ayrıldı.

Dizide ayrılığın ardından Mahmut Cevher’e dair çok sayıda sağlık haberi gündeme geldi. Son olarak Çorum’daki film setinde gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı; yapılan tıbbi müdahale sonrasında sağlık durumu iyiye gitti ve kısa süre sonra çekimlere döndü. Bu nedenle dizideki yokluğu oyuncunun hastalığına bağlı değildi; hikaye gereği dizi ekibiyle yollarını ayırdı ve Mahmut Ağa karakteri senaryoda sona erdi.

Mahmut Cevher’in ayrılığıyla dizide Albora ailesiyle yaşadığı çatışmalar ve mahallenin dengesi yeni karakterlerle devam ediyor. Uzak Şehir, entrika ve aile çatışmalarını ön planda tutarak hikayesini yeni isimlerle sürdürüyor.

Uzak Şehir Mahmut Ağa kimdir?

Mahmut Ağa, Uzak Şehir dizisinin öne çıkan karakterlerinden olup, Sedat’ın babası ve Albora ailesinin ezeli düşmanı olarak kurgulandı. Karaktere usta oyuncu Mahmut Cevher hayat verdi. Mahmut Cevher, 1949 yılında Bursa’da doğdu ve Yeşilçam döneminde birçok filmde başrol oynadı. “Aile Şerefi”, “Gurbet Kadını”, “Kurtuluş”, “Yalnız Kurt” gibi kült projelerde yer aldı. Diziye konuk karakter olarak giriş yapan Cevher, güçlü oyunculuğu ve tecrübesiyle dikkat çekti. Daha önce “Gurbet Kadını” dizisinde Reşo Ağa rolüyle televizyon izleyicisinin beğenisini kazanmıştı.

Mahmut Cevher’in ayrılığı sonrası hem dizi hem de oyuncunun kendi projeleri gündemde kalmaya devam etti. Usta oyuncu, hala sinema ve televizyon projelerinde aktif rol alıyor.