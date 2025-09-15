Lütfü Savaş, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) partinin temel ilkelerine ve disiplin kurallarına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle ihraç edildi. Savaş, 3 Kasım 2024’te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bugünün CHP’si DEM’lenmekle meşgul” ifadelerini kullandı ve parti yönetimini, terörle bağ kuran oluşumları savunmakla suçladı. Bu paylaşım partide büyük tepkiyle karşılandı ve kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmesine neden oldu.

Lütfü Savaş neden ihraç edildi?

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Savaş’ın partinin temsil ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunduğu gerekçesiyle 11 Aralık 2024’te, oy birliğiyle partiden ihracına karar verdi. Savaş’ın ihracına CHP Tüzüğü’nün 68. maddesi temel oluşturdu; burada “Partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak” suçu düzenleniyor.

Lütfü Savaş, yerel seçimler sonrası ve 6 Şubat depreminin ardından CHP yönetimiyle ilgili eleştirilerde bulundu. Esenyurt’ta DEM Parti mitingi ve partinin bölgedeki siyasi tutumuna karşı eleştirilerini açıkça dile getirdi. Disipline sevk edilmesine yol açan sözlerini ve eleştirilerini savundu, partinin daha ağır eleştirileri hak ettiğini belirtmişti.

Sonuç olarak Savaş, partiye zarar veren ve partinin temel ilkelerine aykırı bulunduğu açıklamaları nedeniyle, disiplin kurulunun kararıyla CHP’den ihraç edildi. Bu süreçte parti içinden kimse kendisiyle iletişim kurmadığını ve hukuki yollara başvuracağını da dile getirdi.

Lütfü Savaş kimdir?

Lütfü Savaş, 1965 yılında Hatay’da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyetinin ardından tıp alanında uzmanlık yaptı. Sağlık sektöründe ve akademisyen olarak çalıştı. Savaş, 2009-2014 yılları arasında Antakya Belediye Başkanı oldu ve ardından iki dönem Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev aldı. Siyasi kariyerini uzun süre CHP çatısı altında sürdüren Lütfü Savaş, Hatay’da yerel yönetim ve kamu hizmetleriyle tanınan bir isimdir. Son ihraç süreci ve sonrasında yaptığı açıklamalarla da Türkiye siyasetinde gündemde kaldı.