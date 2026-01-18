Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından yazılı bir açıklama yaptı.

“Adımın bu suçlarla anılması beni derinden yaraladı”

Serbest bırakılmasının ardından kamuoyuna seslenen Selen Görgüzel, adının “uyuşturucu” ve “fuhuş” gibi ağır suçlamalarla yan yana getirilmesinden büyük rahatsızlık duyduğunu ifade etti.

Görgüzel, bu tür haberlerin kişilik haklarını zedelediğini vurgulayarak, kamuoyunun yanlış yönlendirildiğini söyledi.

“İfadeye çağrılmamın nedeni bir uçak yolculuğu”

Görgüzel açıklamasında, soruşturma kapsamında ifadesine başvurulmasının nedenini de detaylandırdı. Konakladığı otelin müşterileri için sağladığı bir ulaşım imkanı olduğunu düşünerek bindiği ve sosyal medyada da paylaştığı uçak yolculuğunun yanlış yorumlandığını belirtti. Bu durumun soruşturma dosyasına farklı yansıtıldığını savundu.

“Bu bir itibar suikastidir”

Basına yansıyan bazı haberlerin kasıtlı olarak çarpıtıldığını dile getiren Görgüzel, savcılıkta verdiği ifadenin gerçeğinden koparılarak servis edildiğini öne sürdü. Ünlü isim, bu sürecin kendisine yönelik planlı bir itibar suikastine dönüştüğünü ifade etti.

Hukuki ve cezai işlemler başlatılıyor

Görgüzel, onurunu ve kişilik haklarını hedef alan, asılsız içeriklerle kamuoyunu yanıltan kişi ve kuruluşlar hakkında gerekli tüm hukuki ve cezai işlemlerin derhal başlatılacağını kamuoyuna saygıyla duyurduğunu açıkladı.

Soruşturmada neler yaşandı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Şüphelilerden bazıları tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılırken, dosyada adı geçen Selen Görgüzel için savcılık adli kontrol uygulanmasını istedi.

Sulh ceza hakimliği, bazı şüphelilerin tutuklanmasına karar verirken, Görgüzel’in de aralarında bulunduğu bazı isimler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.