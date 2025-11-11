Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş kapsamlı soruşturmada şarkıcı, oyuncu ve sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu 19 kişi, “uyuşturucu madde kullanmak” suçlamasıyla 8 Ekim’de ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na getirilmişti.

Adli Tıp’ta saç ve kan örnekleri alındı

İfade işlemleri tamamlanan kişilere, prosedür gereği uyuşturucu taraması yapılmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınarak detaylı testler gerçekleştirilmişti. Soruşturmaya yakın kaynaklara göre 19 kişiden 8’inin test sonuçları pozitif çıkmıştı.

Derin ve Deren Talu savcılığa ifade verdi

Uyuşturucu testleri pozitif çıkan isimler arasında yer alan Derin Talu ile kardeşi Deren Talu’nun, dün akşam saatlerinde İstanbul Adliyesi’ne giderek savcıya ifade verdikleri öğrenildi. İfade sürecinin ardından işlemler savcılık talimatları doğrultusunda devam ediyor.