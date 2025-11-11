Son Mühür - Avukat Tamgüç’ün verdiği bilgilere göre, Ferdi Tayfur’un vasiyetinde İstanbul-Fatih ve Marmaris’teki iki gayrimenkul Darüşşafaka Cemiyeti’ne, Bolu’daki dört taşınmaz Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Yalova’daki sekiz villa ise LÖSEV’e bırakıldı. Mirasın büyük kısmı ise sanatçının üç çocuğu ve yedi yeğeni arasında paylaştırıldı. Ancak öne çıkan ayrıntı, kızı Tuğçe Tayfur ve oğlu Timur’un mirastan men edilmiş olması oldu. Tayfur’un 1974 yılında evlendiği eşi Zeliha Turanbayburt ise miras payı aldı.

Avukata sert sözler

Bu açıklamanın ardından Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla avukata sert tepki gösterdi. Mirasla ilgili kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini savunan Tayfur, babasının bazı gayrimenkullerinin annesiyle takas edildiğini belirterek, avukatın gerçeğe aykırı açıklamalarda bulunduğunu iddia etti. Ayrıca konuyla ilgili hukuki sürecin başlatılacağını duyurdu. Gerilim tavan yaptı Ferdi Tayfur’un vefatının ardından gündeme gelen miras tartışması, hem aile içinde gerilimi artırdı hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Sanatçının mirasıyla ilgili iddialar, kamuoyunda merak ve tartışma konusu olmayı sürdürüyor.