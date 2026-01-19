Son Mühür- Şeyma Subaşı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrası Amerika dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.

Adli tıp süreci ve yurt dışı yasağı kararı

Soruşturma kapsamında uyuşturucu testi yapılması amacıyla kan ve saç örnekleri alınan Subaşı, Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmişti.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakkında “yurt dışına çıkış yasağı” uygulanarak serbest bırakılan fenomen isim, test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla yeniden gündeme gelmişti.

Test sonuçları sonrası “tövbe” açıklaması

Test sonuçlarının ardından sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Şeyma Subaşı, bu süreçte tövbe ettiğini açıklamış ve yaşadıklarını samimi bir şekilde dile getirmişti. Subaşı’nın açıklamaları, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Dini içerikli paylaşımlar dikkat çekti

Yaşanan gelişmelerin ardından Subaşı’nın sosyal medya paylaşımlarında belirgin bir değişim gözlemlendi. Fenomen ismin dini içerikli gönderiler paylaşması ve takip ettiği hesaplarda değişikliğe gitmesi, takipçileri tarafından sıkça konuşulan konular arasında yer aldı.

Bu kez okuduğu kitapla gündemde

Şeyma Subaşı, son olarak okuduğu kitapla yeniden gündeme geldi. Sosyal medya hesabından paylaştığı bir kesitte, kitapta kendi adının geçtiğini fark ettiği anları paylaşan Subaşı, bu durumun kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

Takipçilerden gelen sorular üzerine kitap ismini açıkladı

Paylaşımının ardından hem Türkiye’den hem de yabancı takipçilerinden gelen sorular üzerine okuduğu kitabın adını açıklayan Subaşı, okuma alışkanlıklarına dair de samimi ifadeler kullandı.

Farklı bakış açılarını tanımayı sevdiğini belirten Subaşı, zaman zaman Türk yazarlardan da benzer konularda eserler okuduğunu söyledi.

“Kendi yolum bana ait” mesajı

Subaşı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Her şeyden okuyup farklı bakış açılarını görmek hoşuma gidiyor. Kendi yolum bana ait. Herkesin yolu açık olsun.”

Okuduğu kitap: “İlk Müslüman”

Şeyma Subaşı’nın paylaşımında, İlk Müslüman adlı kitabı okuduğu görüldü. Eser, yazar Lesley Hazleton tarafından kaleme alınmış olup, Hz. Hatice’nin hayatını konu alıyor.