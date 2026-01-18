Son Mühür- Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Pınar Deniz, anne olduktan sonra setlere ara vermişti. Oğlu Fikret ile ilgilenmeyi tercih eden ünlü oyuncu, bu süreçte gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.

Joy Awards’ta lavanta halıya damga vurdu

Uzun bir aradan sonra yeniden objektiflere yansıyan Pınar Deniz, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ta düzenlenen Joy Awards gecesinde boy gösterdi. Lavanta halıda verdiği pozlarla gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Pınar Deniz’den imaj değişikliği

Ünlü oyuncunun yüzündeki değişim ve cildindeki parlaklık dikkat çekti. Modern saç kesimiyle farklı bir görünüm kazanan Pınar Deniz, omuzdan süzülen akışkan kumaşlı kıyafetiyle zarif bir stil ortaya koydu. Yeni imajı, sade ama iddialı çizgisiyle öne çıktı.

Yeni tarzı sosyal medyada beğeni topladı

Doğal makyajı ve hafif dalgalı saçlarıyla kombini tamamlayan Pınar Deniz’in yeni tarzı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, ünlü oyuncunun doğallığını ve şıklığını öven yorumlar yaptı.

Oyunculuğa geri dönüyor

Pınar Deniz, Elle dergisine verdiği röportajda oyunculuğa yeniden döneceğini açıkladı. “Yeniden sahalara dönüyor musunuz?” sorusuna “Evet, dönüyorum” yanıtını veren oyuncu, hayranlarını heyecanlandırdı.