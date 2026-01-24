Son Mühür/ Beste Temel- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Doğukan Güngör hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma sonrası alınan karar, dizi ve magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı

5 Ocak’ta düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından serbest bırakılan Doğukan Güngör, Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Yapılan testlerde Güngör’ün saç ve kan örneklerinde uyuşturucu maddesine rastlandığı öğrenildi.

Aynı dosya kapsamında, kamuoyunda “Ciciş kardeşler” olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy’dan Ceyda Ersoy’un da aralarında bulunduğu toplam 14 kişinin uyuşturucu test sonucunun pozitif çıktığı belirtilmişti.

Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarıldı

Uyuşturucu test sonucunun pozitif çıkmasının ardından, başrol oyuncuları arasında yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosundan Doğukan Güngör’ün çıkarıldığı öğrenildi. Kararın, dizinin yayınlandığı Show TV yönetimi tarafından alındığı ifade edildi.

Yaşanan ayrılığın ardından yapım ekibinin dizide senaryo değişikliğine gideceği ve yeni oyuncular için arayış başlattığı öne sürüldü.

"Allah büyük"

Diziden çıkarıldığı yönündeki haberlerin ardından Doğukan Güngör, sosyal medya platformu X hesabından kısa bir paylaşım yaptı. Güngör mesajında, “Allah büyük, her şeyi görüyor.” ifadelerini kullandı.

"Bu hayatta herkes hata yapabilir..."

Doğukan Güngör, sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna yönelik yazılı bir açıklama paylaştı. Güngör’ün açıklaması şu şekilde:

“4 sezondur büyük bir şevkle çalıştığım Kızılcık Şerbeti isimli dizi filmden son zamanlarda yaşanan olaylar sebebiyle Show TV yönetimin aldığı kararla çıkarıldığımı az önce öğrenmiş bulunuyorum.

Bu hayatta herkes hata yapabilir ki ben de bir hata yaptığımı ancak bu hatamdan artık döndüğümü ve çok pişman olduğumu samimiyetle ve dürüstçe gerek Savcılık makamına gerekse kamuoyuna açıklamış ve temiz bir hayata ilk adımlarımı atmıştım.

Her şerde bir hayır vardır inancıyla, bu son yaşadığım olaydan sonra kendimi tamamen işime adamıştım ve temiz bir hayat sürmek için kendime söz vermiştim.

Ama bu akşam ansızın aldığım bu kötü haberle bazı insanlar ve kurumların kararlar alırken ne kadar acımasız olabildiğine herkes gibi ben de şahit oldum. Oysa bu hayatta hata yapan ne ilk ne de son insanım.

Herkes ikinci bir şansı hak eder inancını taşımayan bu acımasız insanlar ve kurumları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum ve onları Allah’a havale ediyorum.

Ancak kamuoyunu da açıkça belirtmek isterim ki ben dimdik ayaktayım ve kendime verdiğim temiz bir hayat sözünü tutarak daha güzel işlerde çok yakında tekrar siz sevenlerimle birlikte olacağım.

Bu kötü günlerde benim yanımda olan benden sevgisini esirgemeyen tüm dostlarıma, sevgili hayranlarıma ve canım aileme çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Saygı ve Sevgilerimle Doğukan Güngör”