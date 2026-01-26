Son Mühür- Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, özel hayatıyla magazin gündeminin odağına yerleşti. Bir süredir birlikte olduğu eski FBI ajanı Erdal Kaya ile evlenen Allen, nikah tercihiyle hayranlarını şaşırttı.

Las Vegas’ta sabah saatlerinde dünyaevine girdiler

Son olarak Ayrılık Da Sevdaya Dahil dizisinde Neslihan karakteriyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu, sürpriz bir kararla Las Vegas’ta nikah masasına oturdu. Çiftin nikahı, Türkiye saatiyle sabah 05.00 sıralarında kıyıldı.

Yakın dostlar nikaha online bağlandı

Yurt dışında gerçekleşen nikah törenine çiftin yakın çevresi fiziksel olarak katılamadı. Ancak dostları, bu mutlu ana online bağlantı yoluyla eşlik etti.

Sade bir törenle gerçekleşen nikahın ardından Erdal Kaya’nın eşini kucağına alarak salonu terk etmesi dikkat çekti.

Suna Yıldızoğlu’ndan duygusal mesaj

Yasemin Kay Allen’ın annesi, usta sanatçı Suna Yıldızoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kızının mutluluğunu dile getirdi.

Yıldızoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: “Canım kızım Yasemin’in Erdal Kaya’yla evlenmesi beni çok mutlu etti. Erdal saygılı ve sevgi dolu bir insan.

Geçen yıl oğlum evlendi, Karadenizli gelinim de dünya tatlısı. Bir de babaanne oldum. Daha ne isteyebilirim? Kocaman bir aile olduk birden.”