Aydın Didim’de yaşayan deneyimli gazeteci Ahmet Reha Öz’den haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yalnız yaşadığı eve giren ekipler, Öz’ü hayatını kaybetmiş halde buldu.

Yakınları haber alamayınca polise başvurdu

Olay, Aydın’ın Didim ilçesine bağlı Mavişehir Mahallesi’nde bulunan Denizli Öğretmenler Sitesi’nde gündüz saatlerinde meydana geldi. Telefona cevap vermeyen Ahmet Reha Öz’e ulaşamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Eve çilingirle girildi

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdi. Yapılan kontrolde gazeteci Öz’ün hareketsiz şekilde yattığı görüldü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Öz’ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek

Hayatını kaybeden Ahmet Reha Öz’ün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Ölüm nedeninin, adli tıp incelemesinin ardından netlik kazanacağı bildirildi.

Basın dünyasında uzun yıllar görev yaptı

Ahmet Reha Öz’ün, 1970-1985 yılları arasında Cumhuriyet Gazetesi’nde görev yaptığı, 1985-2000 yılları arasında ise Hürriyet Gazetesi’nde haber müdürlüğü yaptığı öğrenildi. Öz’ün emekli olduktan sonra Didim’e yerleştiği belirtildi.

Polis soruşturma başlattı

Olayla ilgili polis ekiplerinin geniş çaplı soruşturma başlattığı, otopsi sonuçlarının ardından dosyanın netlik kazanacağı ifade edildi.