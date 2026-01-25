Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanlarından Burhan Özfatura, kentin yıllardır çözüm bekleyen kronikleşmiş sorunlarına dair çarpıcı ve sert bir karne çıkardı. Temiz Toplum Temiz Gelecek Platformu üyelerini kabul eden Özfatura, ulaşım felcinden Körfez’deki kirliliğe, hatalı liman stratejilerinden su kaynaklarının israfına kadar pek çok hayati konuda İzmir’in ağır bir fatura ödediğini dile getirdi.

İzmir’in geleceği için Eski başkandan sert uyarılar

Konak Engelsiz Yaşam Köyü Vakfı’nda gerçekleşen buluşmada, Temiz Toplum Temiz Gelecek Platformu Başkanı Yunus Karakaya ve beraberindeki heyet, İzmir’in dünü, bugünü ve yarınını masaya yatırdı. Görüşmede söz alan Burhan Özfatura, kentin yönetimsel bir tıkanıklık içinde olduğunu savunarak, bilimsel planlamadan uzaklaşılmasının bedelini tüm İzmirlilerin ödediğini ifade etti. İzmir’in sadece bugünü kurtaran hamlelerle yönetilemeyeceğini belirten Özfatura, stratejik hataların kenti yaşanılamaz hale getirdiğini savundu.

Ulaşımda radikal çözüm önerisi: Çok katlı yollar şart

Kentin en büyük yarası olan trafik sorununa değinen Özfatura, mevcut karayolu ağının artık kapasitesini doldurduğunu ve geleneksel yöntemlerle bu düğümün çözülmesinin imkansız olduğunu vurguladı. Havalimanı, Bornova ve Altınyol gibi kilit akslar için yıllar önce hazırlanan ancak hayata geçirilmeyen çift katlı yol projelerinin raftan indirilmesi gerektiğini belirten Özfatura, İzmir’in dünyadaki modern metropoller gibi dikey ulaşım çözümlerine yönelmesi gerektiğini söyledi. Özellikle Karşıyaka-Konak güzergahı için araç trafiğini devre dışı bırakan, sadece insan odaklı tünel ve füniküler sistemlerinin maliyet ve çevre dengesi açısından en rasyonel seçenek olduğunu hatırlattı.

Körfez’de liman düğümü ve çevresel tehditler

İzmir Körfezi’nin kurtuluşu için Alsancak Limanı’nın fonksiyonel olarak yeniden yapılandırılması gerektiğini söyleyen Özfatura, liman politikalarındaki yanlışlara dikkat çekti. Alsancak’ın tamamen yolcu trafiğine ve turizme tahsis edilmesi, yük konteynerlerinin ise ivedilikle Çiğli-Tuzla hattına kaydırılması gerektiğini belirten eski Başkan, bu ayrımın yapılmamasının Körfez üzerindeki kirlilik baskısını ve trafik yoğunluğunu artırdığını ifade etti. Yanlış planlamanın İzmir’in denizle olan bağını kopardığını ve ekolojik riskleri geri dönülemez bir noktaya taşıdığını sözlerine ekledi.

Su yönetiminde büyük israf: Yağmur suları denize akıyor

Su ve çevre yönetimi konusunda yetkililere ağır eleştirilerde bulunan Özfatura, İzmir’in su kaynaklarını korumada sınıfta kaldığını iddia etti. Yağmur suyu ve atık suyun birbirinden ayrılmasına yönelik hazırlanan eski projelerin değiştirilmesinin büyük bir hata olduğunu savunan Özfatura, milyonlarca metreküp tertemiz yağmur suyunun kanalizasyona karışarak denize akıtıldığını söyledi. Bu durumun yer altı sularında tuzlanmaya yol açtığını, tarım arazilerini verimsizleştirdiğini ve Körfez ekosistemini mahvettiğini belirten Özfatura, bir damla suyun bile hayati önem taşıdığı bu dönemde mevcut tablonun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Betonlaşma baskısı ve yeşil alan kaybı

Körfez kıyıları ve çevresindeki rekreasyon alanlarının betonlaşma tehdidi altında olduğunu ifade eden Özfatura, dolgu alanlarının yeşil alan olarak korunması yerine yapılaşmaya açılmasını eleştirdi. Özellikle Yeşildere Havzası gibi stratejik bölgelerin çevre odaklı bir kentsel dönüşümle yeniden ele alınması gerektiğini belirten usta siyasetçi, kent ormanları projelerinin İzmir’in nefes alması için tek çıkış yolu olduğunu söyledi. Ziyaretin sonunda Platform Başkanı Yunus Karakaya, İzmir’in sorun biriktiren değil, çözüm üreten bir kente dönüşmesi için her konunun takipçisi olacaklarını belirterek Özfatura’ya teşekkür etti.