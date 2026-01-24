Son Mühür- DEM Parti milletvekilleri, Suriye’de terör örgütü YPG üyesi olduğu belirtilen bir kadının saçının kesilmesine tepki göstermek amacıyla dikkat çeken bir eylem başlattı.

Kadın milletvekilleri tarafından hayata geçirilen “saç örme” eylemi, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Pervin Buldan da eyleme katıldı

DEM Parti milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, kadın milletvekillerinin başlattığı saç örme eylemine katılan isimler arasında yer aldı.

Buldan, saçlarını ördüğü anlara ait bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak eyleme destek verdi. Paylaşım, kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.

Sosyal medyada gündem oldu

Saç örme eylemi, sosyal medya kullanıcıları arasında farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar eyleme destek verirken, bazı kesimler ise eleştirilerini dile getirdi.

Tartışmaların büyümesiyle birlikte konu, kısa sürede Türkiye gündeminde öne çıkan başlıklardan biri haline geldi.

“Uzak Şehir” oyuncusundan tepki çeken destek

Gündemdeki eyleme sanat dünyasından da destek geldi. Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisinde “Nadim Baybars” karakterini canlandıran oyuncu Nazmi Kırık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eyleme destek verdi. Kırık, paylaştığı görselde şu ifadeleri kullandı: “Jîn, Jiyan, Azadî ژن، زندگی، آزادی , Women, Life, Freedom”