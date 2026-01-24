Son Mühür/ Beste Temel- Eda Ece, rol aldığı Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız Argun karakteriyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalamıştı. Başarılı oyuncu, bu kez oyunculuğuyla değil, ticari girişimiyle gündeme geldi.

Annelik sonrası yeni bir yol

2023 yılında basketbolcu Buğrahan Tuncer ile evlenen Eda Ece, kısa süre sonra anne olacağını duyurmuştu. Ünlü oyuncu, 4 Nisan 2024’te kızı Mina İpek’i dünyaya getirerek büyük bir mutluluk yaşamıştı. Annelik sürecinin ardından setlere ara veren Ece, bu dönemi yeni bir iş fikrine dönüştürdü.

Pijama markası kurdu, ticarete adım attı

Hamilelik sürecinde pijama markası kuran Eda Ece, markasıyla uzun süredir dijital platformlar üzerinden satış yapıyordu.

Ünlü oyuncu, ticaretteki bu yolculuğunu fiziksel mağaza açarak bir adım ileri taşıdı. Ece, sosyal medya hesabı üzerinden geçtiğimiz günlerde markasının ilk mağazasını Akmerkez’de açtığını duyurdu.