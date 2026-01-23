Son Mühür/ Beste Temel- Bir döneme damga vuran Geniş Aile dizisinde hayat verdiği Cevahir karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi altındaydı.

Hastanede devam eden tedavi sürecinde Özkan için karaciğer nakli kararı alınmış, ancak uygun donör bulunamamıştı.

Ünlü isimler seferber olmuştu

Ufuk Özkan’ın sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kamuoyuyla paylaşan kardeşi Umut Özkan, ağabeyi için donör arayışının sürdüğünü açıklamıştı.

Bu süreçte birçok ünlü isim de sosyal medya üzerinden çağrıda bulunarak destek olmuş, ancak günlerce süren bekleyişte olumlu bir sonuç alınamamıştı.

Sevim Emre’den müjdeli açıklama

Beklenen sevindirici haber, Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre’den geldi. Emre, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ufuk Özkan için uygun donörün bulunduğunu duyurdu.

“Ufuk kardeşime uygun donörü bulduk”

Sevim Emre açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Sevgili canlarım… Ufuk kardeşime uygun donörü, şükürler olsun bulduk.

Allah’ın izniyle, devletimizin desteğiyle karaciğer naklimiz gerçekleşecek. Ben de bir cana can olmanın mutluluğunu inşallah yaşarım. Minnet ve şükranlarımla…”

Nakil süreci yüzde 90 oranında olumlu

Ufuk Özkan’ın kardeşi Umut Özkan da sürecin son durumu hakkında bilgi vererek umut veren açıklamalarda bulundu. Umut Özkan, karaciğer nakli sürecinin büyük ölçüde olumlu ilerlediğini belirtti.

Son durum pazartesi günü netleşecek

Umut Özkan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ufuk ağabeyimin karaciğer nakli süreci ile ilgili sizlerle güzel bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Çok şükür, donör arayışında artık sonlara geldiğimizi söyleyebiliriz.

Süreç şu an yüzde 90 oranında olumlu ilerlemektedir. Her şeyin olumlu devam etmesi halinde pazartesi günü doktorlarıyla birlikte sürece dair sonucu paylaşıyor olacağız.”