“Vatandaşın, esnafın, sanayicinin sorununu Ankara’ya iletmemiz 30 saniye. Ancak o sorunu bilmemiz, duymamız için sahada olmamız gerekiyor”

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Aliağa programında Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu. Makam aracında Son Mühür Haber Müdürü Erkan Doğan’ın sorularını yanıtlayan Çankırı, sahada, halkın içinde siyaset yapmanın önemine vurgu yaptı. Haftanın üç günü Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlıklarda toplantı ve görüşmelere katıldığını anlatan Çankırı, diğer günlerde İzmir’de sahada olduğunu söyledi. Sürekli sahada olmaya gayret ettiğini ve ‘çözüm odaklı’ bir siyasi çalışma yürüttüğünü anlatan Çankırı, “Vatandaşlarımız sahada bizimle karşılaştığında sorunlarını dile getiriyor. Bizim konuyu Ankara’ya iletmemiz 30 saniyelik bir telefonumuza bakıyor. Sorunları bilmek, anlamak ve çözüme kavuşturmak için sahada olmak çok önemli” dedi. Milletten aldıkları yetki ile halkın sorunları çözmek için gayret gösterdiklerinin altını çizen Çankırı, “Yetki alanlarımız dahilinde telefonu kaldırdığımız anda çözebileceğimiz işler var. Bu çalışmaları milletimizin bize verdiği yetki ile yapıyoruz. Bazı konular var bir şey yapılamıyor. Bu durumda da en azından konunun muhatabı olan yetkiden, süreç hakkında bilgi alıyoruz. Süreçler oluyor, süreçler içinde bazı bürokratik takılmalar oluyor” diye konuştu.

“ALOSBİ’deki sanayiciler, sorun ve taleplerini aktarmak için benimle görüşmek istemişler. Şahsım adına çok güzel bir olay”

ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, çalışmalarının detaylarını AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve ekibine anlattı. Barajın projelerinin hazır olduğunu, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘olumlu’ görüş verdiğini anlatan Tezcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ‘Yer Seçimi Protokolü’ imzalama aşamasında olduklarını söyledi. “Bakanlıktan onay alırsak barajı bir yılda tamamlarımız” diyen Tezcan, Çankırı’dan işlemlerin hızlanması noktasında destek istemişti. Konuşma sırasında Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan’ı arayarak, OSB’nin başvurusu hakkında bilgi alan Ceyda Bölünmez Çankırı, Bakan İnan’a detayları aktarmıştı. ALOSBİ ziyareti sırasında diğer sanayicilerin de sorun ve taleplerini aktarmak için kendisi ile görüşme talebinde bulunduğunu anlatan Çankırı, “Bizim de bu süreçleri hızlandırdığımızı bildikleri için bugün ALOSBİ’deki fabrika sahiplerinden, “Sayın Çankırı bizi de ziyaret edebilir?” diyenler olmuş. Bu da benim adıma güzel bir olay. Sahada da sonuç odaklı çalıştığınızı, insanlara yapacaklarımızı yapamayacaklarımızı net bir şekilde söylüyoruz. ALOSBİ’nin baraj konusunu bakanlığa aktardığımızda, bölgenin ticaret hacmini genişleteceği, 100 kişiyi daha istihdam edecek bir organizasyonu hızlandırılmış olduk. ALOSBİ ticaret hacmini genişletecek, ihracat payını ve iş gücünü artacak. Bu durumu olumluya çevirmek bizim 30 saniyelik bir dakikalık telefonumuza bakıyor. Onu da iyi kullanmamız gerekiyor. Bu da nasıl oluyor, sahada olmanız lazım. Bu konu size otomatik olarak gerekiyor” diye konuştu.

“Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir”

“Biz İzmirimizde olduğu gibi vilayetlerimizde devlet olarak üzerimize düşen yetkinin bilincindeyiz” diyen Çankırı, “Milletimizden aldığımız güçle hummalı ve titizlikle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir. Devlet olmak vizyoner olmayı gerektirir. Vizyoner olmak da koltuğa oturduğunuz anda değil bir ülkenin her bir kilometrekaresini ayırt etmeksizin. aynı, eşit hizmeti götürmek demektir. Ve geleceği planlama demektir” dedi.