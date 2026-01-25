Son Mühür- İsrail ve Yunanistan'la aynı kampta buluşarak Türkiy'ye karşı politikaların perde arkasındaki güç olarak dikkati çeken BAE, Sudan'da köşeye sıkışmak üzere.

Türkiye'nin desteklediği Sudan ordusuna karşı RSF'yi (Hzılı destek kuvvetleri) destekleyen BAE'nin bu çabasına karşı Mısır da Türkiye'nin yanında yer almaya karar verdi.

Gelişmeyi, ''Sudan’da BAE destekli milislere karşı Mısır–Türkiye anlaşması'' sözleriyle duyuran gazeteci Cahit Tuz, ''BAE'nin Sudan'daki eli kesiliyor'' vurgusunda bulundu.

BAE zor durumda...



''Mısır, Sudan Silahlı Kuvvetlerine daha hızlı destek sağlanabilmesi amacıyla, Doğu Uveynat Havalimanı üzerinden Türkiye’ye Güney Mısır’daki tesis ve hava üslerine erişim hakkı verdi'' diyen Tuz,

''Aynı zamanda Suudi Arabistan ve Mısır, Sudan’daki ayrılıkçı milislere silah taşıyan Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait kargo uçaklarına hava sahalarını kapatma konusunda anlaşmaya vardı.

Birleşik Arap Emirlikleri, daha önce hiç bu denli zor bir durumla karşı karşıya kalmamıştı!

BAE sonuna doğru ilerliyor...'' değerlendirmesinde bulundu.